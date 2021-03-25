【新冠疫苗】范鴻齡指對一小撮醫護抹黑國產疫苗極反感及憤慨　重申醫管局絕不認同有關立場

▲ 醫管局主席范鴻齡今日出席醫管局大會。（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃接種至今已一個月，醫管局主席范鴻齡今日（25日）出席醫管局大會後，聯同醫管局行政總裁高拔陞見傳媒，提到醫管局至昨日晚上，已有逾11,600名醫管局員工接種首劑新冠疫苗，佔全部全職員工14%，當局將持續多作推廣。

范鴻齡特別提到，留意到一小撮醫護作出破壞港府防疫措施的行為，包括號召市民杯葛安心出行應用程式、抹黑國產疫苗及整個疫苗接種計劃，形容對有關行為極為反感及憤慨，強調醫管局已不止一次發聲，重申醫管局絕對不認同相關立場及行動，會嚴肅敦促員工不要再發表失實言論。

他續指，安心出行屬港府防疫政策中，追蹤緊密接觸者重要環節，形容如沒有安心出行或市拒下載安心出行，相信追蹤緊密接觸者的速度不如現時好；又強調現時兩種疫苗均經由專家委員會按科學及數據，詳細評估並作出建議，直言專家委員會屬獨立委員會，政府無辦法以政治理由干預，亦有權就接種年齡等作出限制，直言對有人抹黑疫苗不可接受。

范鴻齡呼籲市民應相信科學，相信委員會12位專家，不應聽從其他不實言論影響，又慶幸市民理性；醫管局作為公營機構，非常想住社會接種疫苗注射，又相信BioNTech暫停接種僅屬短時間，籲為自己、家人及社會接種疫苗，因只有當大部分市民都接種，才可有群體免疫，加速社會回復正常活動。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡