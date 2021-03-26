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【三高年輕化】「三高」患者最年輕30歲　中醫推介湯水預防血栓中風【附做法】

保健美顏 10:24 2021/03/26

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中醫推介湯水預防血栓中風

近年「三高」（高血壓、高血糖、高膽固醇）患者有年輕化趨勢，註冊中醫師馬琦傑表示，部分人30歲出頭已有血壓或血糖偏高問題。他在其facebook專頁介紹一款行氣活血、疏肝解鬱的湯水，有助預防血栓。

過重或偏瘦也會有三高

衞生署近年一項健康調查顯示，每4港人就有1人患高血壓。患上高血壓而不加以治療或控制，可導致嚴重後果，甚或致命，影響包括：

  • 冠心病和心臟病發作
  • 心臟衰竭
  • 中風
  • 視網膜血管病變
  • 腎衰竭

血壓愈高，加上不受控制的時間愈長，出現併發症的機會及其嚴重程度也愈大。

註冊中醫師馬琦傑在facebook發文指出，過重、偏瘦人士也會出現「三高」問題。他分享病例指，一名年過40歲女患者經常頭痛、睡不好、手腳麻痺、血壓水平非常飄忽。因睡眠欠佳，她較易情緒暴燥，影響血壓及血糖水平，近2年患高血壓，服用西藥也無濟於事。該女士服用中藥，並透過食療及日常按摩，血壓水平約2個月後穩定下來。

預防三高食療

馬醫師指，透過食療、改變生活細節也有助預防三高、中風等問題。

預防血栓的湯水

  • 材料：炙黃耆3錢、丹參5錢、合歡皮3錢
  • 功效：「炙黃耆」行氣，推動血行；「丹參」活血；「合歡皮」疏肝解鬱。
  • 做法：把材料放入煲中，加入5碗清水，煲45分鐘即可。

紅麴降血脂血壓

馬醫師指，紅麴是把一般的米蒸煮後，加入紅麴菌發酵，經乾燥處理所得的紫紅色產物。據研究顯示， 紅麴有助降血脂、膽固醇、血壓，以及保護心血管、對抗慢性發炎、預防慢性疾病。他建議，可多吃「紅麴」穀物粉，在五穀雜糧並加入「紅麴」，有降血脂、血壓效果。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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