  • 23°C
香港時間 : 2021325日 (週四) 17:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公院探訪】醫管局考慮放寬探病安排　研究已打疫苗家屬接受抗原檢測可探訪

社會 16:55 2021/03/25

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

高拔陞指正積極研究及探討放寬探訪安排，故家屬已打疫苗，相信保護力會加強，或可用簡便的抗原測試即可探訪（曾耀輝攝）

醫管局行政總裁高拔陞透露，過去一周已有派外展同事到長者院舍作評估，視察環境是否合適接種復必泰疫苗，強調會待衞生署宣布恢復接種復必泰疫苗後才展開接種，但準備工作會繼續。

在醫院探訪方面，目前只有恩恤探訪，如紓緩病房或陪產，探訪者探訪前72小時須作檢測，高拔陞指隨著愈來愈多人接種疫苗，而且疫情較穩定，明白到市民難於不斷作檢測，局方正積極研究及探討放寬探訪安排，故家屬已打疫苗，相信保護力會加強，或可用簡便的抗原測試即可探訪，但強調細節仍需研究。

快速抗原測試方面，醫管局較早前已邀請5組別，如外展、紓緩、腫瘤科等醫護，每2周做一次快速抗原測試，數小時內可有結果，高拔陞指暫時均順利及理想，希望不同平台的測試可加強保護性。

高拔陞又指，醫管局來年會增加300張病床，分階段擴展天水圍及靈實醫院，增聘醫護等，及會致力現代化及智慧型醫院、遠程醫療、人工智能、機械人等。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

相關文章

【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
今日 10:16
【新冠肺炎】一文睇清確診患者行蹤　55歲送貨員5日內到訪3食肆8屋苑
【新冠肺炎】消息：新增約10宗確診個案不設疫情記者會　逾4個月首次無源頭不明個案
今日 12:48
【新冠肺炎】消息：新增約10宗確診個案不設疫情記者會　逾4個月首次無源頭不明個案
【新冠口服藥】輝瑞新冠肺炎口服藥展開人體實驗　首席科學官：測試證有效抵抗多種冠狀病毒
今日 14:43
【新冠口服藥】輝瑞新冠肺炎口服藥展開人體實驗　首席科學官：測試證有效抵抗多種冠狀病毒
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案4宗本地感染　無不明源頭個案4個月以來首次
今日 14:01
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案4宗本地感染　無不明源頭個案4個月以來首次
【新冠肺炎】5個醫護工會向醫管局公開發信　嚴重關注員工被回扣特別津貼及假期
今日 15:44
【新冠肺炎】5個醫護工會向醫管局公開發信　嚴重關注員工被回扣特別津貼及假期
公立醫院 人工智能 經濟 疫情 院舍 香港 疫苗 天水圍 記者 BioNTech

最高瀏覽

【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
19:51 2021/03/24
【超級綜藝】曾志偉+王祖藍上任後首度公開同場　率汪明荃森美騷9大節目
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
11:01 2021/03/24
【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡
15:17 2021/03/23
【夫妻關係】結婚15年與丈夫零性生活　兩子之母每個月找牛郎尋歡