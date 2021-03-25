【公院探訪】醫管局考慮放寬探病安排　研究已打疫苗家屬接受抗原檢測可探訪

▲ 高拔陞指正積極研究及探討放寬探訪安排，故家屬已打疫苗，相信保護力會加強，或可用簡便的抗原測試即可探訪（曾耀輝攝）

醫管局行政總裁高拔陞透露，過去一周已有派外展同事到長者院舍作評估，視察環境是否合適接種復必泰疫苗，強調會待衞生署宣布恢復接種復必泰疫苗後才展開接種，但準備工作會繼續。

在醫院探訪方面，目前只有恩恤探訪，如紓緩病房或陪產，探訪者探訪前72小時須作檢測，高拔陞指隨著愈來愈多人接種疫苗，而且疫情較穩定，明白到市民難於不斷作檢測，局方正積極研究及探討放寬探訪安排，故家屬已打疫苗，相信保護力會加強，或可用簡便的抗原測試即可探訪，但強調細節仍需研究。

快速抗原測試方面，醫管局較早前已邀請5組別，如外展、紓緩、腫瘤科等醫護，每2周做一次快速抗原測試，數小時內可有結果，高拔陞指暫時均順利及理想，希望不同平台的測試可加強保護性。

高拔陞又指，醫管局來年會增加300張病床，分階段擴展天水圍及靈實醫院，增聘醫護等，及會致力現代化及智慧型醫院、遠程醫療、人工智能、機械人等。

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記者：鄧凱文