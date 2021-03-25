【缺德大媽】超市大媽揀烤雞逐袋打開比較　正義顧客出言阻止獲網民激讚

▲ 超市大媽揀烤雞逐袋打開比較，正義顧客出言阻止獲網民激讚。

美國連鎖大型超市好市多（Costco）在世界各地都有開設分店，近日有台灣網民逛好市多的熟食區時，發現一位大媽竟然將包裝好的烤雞腿逐袋打開比較，事後更沒有封好袋子。網民看不過眼，遂出言阻止，指責大媽的行為自私、不衛生，這一舉動獲一眾網民留言讚賞。

事主於Facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，指早前去好市多購物，經過放烤雞腿的熟食櫃時，目睹一名大媽把每個雞腿的袋子打開，看幾秒後，沒合上夾鏈袋，然後又換另一袋，連續打開了6、7袋雞腿。

▲ （圖片來源：Facebook群組「Costco好市多 商品經驗老實說」）

事主認為這個行為不衛生，加上不知道大媽的手是否乾淨，打開包裝袋時空氣中的細菌會不會侵入，於是出言指責。

這樣很不好，下一個客人怎麼購買呢？

大媽聽完後，用手指把烤雞的袋子一個一個封起來，事主見狀表示「又是一次污染」。

貼文引起網民熱議，不少人留言批評大媽的行為自私、缺乏公德心。點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣