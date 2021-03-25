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【復課】消息：復活節假後半日面授課人數上限料放寬至三分二　毋須以教師檢測作條件

社會 17:12 2021/03/25

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本港新冠肺炎疫情轉趨緩和，據悉教育局擬進一步放寬復活節假期後的面授課堂安排，由目前最多安排三分一學生人數回校上半天課，提高至三分二為限，亦毋須以全校教職員檢測作為放寬面授課的條件，料最快明日（26日）公布。

現時僅全校教職員定期檢測的學校「有條件」安排全校學生回校上半日面授課，消息指，復活節假後，有關安排將維持。

有中學校長反映，參考現時中學可分別於上、下午各安排三分一學生回校，若放寬面授人數上限，意即上、下可各安排約4級學生回校，變相是全校分時段復課，屆時中學也無需特意安排教師檢測，以換取全校復課。

另外，多間教育團體今日（25日）促請教育局盡快公布復活節假期後的面授安排，有團體促請當局盡快將小學面授人數提升至三分二，並於5月中旬起讓全港學校恢復面授課堂，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅

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