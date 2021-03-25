【有機種植】調查發現7成蔬菜含有除害劑殘餘　當中5款超標3款自稱本地有機菜

▲ 浸大香港有機資源中心調查發現，於本港街市中，有約7成蔬菜含有除害劑殘餘，當中更有3款自稱本地有機菜超標。(冼偉倫攝)

人人都想食得健康，熱衷選擇有機食品，不過，有機構調查發現，於本港街市中，有約7成蔬菜含有除害劑殘餘，當中更有3款自稱本地有機菜超標。

香港浸會大學香港有機資源中心今(25日)公布年度《全港蔬菜除害劑殘餘調查報告》，於去年10至11月從全港18區濕街市等商戶，收集56款蔬菜樣本，包括菜心、白菜及羽衣甘藍。研究發現，所有樣本均不含超標重金屬，不過其中41款被驗出不同的除害劑殘餘，佔約73%，當中更有5款菜的殘餘量超過香港標準，當中3款自稱為本地有機菜。

其中一款來自灣仔區的自稱本地有機菜心，當中「毒死蜱」含量超標6.7倍，成人每日進食1.5斤、小童0.3斤便會超出該款農藥每日最大攝取量；另一款來自中西區的本地非有機羽衣甘藍，被驗出「啶蟲脒」及「氯氰菊酯」含量超標6.6倍及0.17倍，成人及小童每日進食0.9斤及0.2斤便會超標。浸會大學有機資源中心總監黃煥忠表示，是次驗出超標量對人體損害不算大，但如長期「日日食」及大量進食或會引致中毒，包括噁心頭暈、肌肉無力，嚴重更會昏迷及死亡。

此外，有3款本地認證有機菜亦驗出除害劑殘餘，不過含量則未有超標。黃煥忠估計或受附近農場的農藥污染影響，未必反映涉事農場有違規，但情況反映政府監管不足，應加強抽查及巡視。

他又提醒，市民應徹底清洗及煮熟蔬菜，能除去大部分農藥，而羽衣甘藍多用於製作沙律及各式飲品，「普遍都生食，所以難搞少少」，建議市民最少浸水15分鐘及輕刷表面；呼籲政府可加強本地源頭監控力度，加強抽查及巡視。而若市民想要購買有機蔬菜，則最好選擇有認證的菜檔。

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記者：洪芷晴