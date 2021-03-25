「我們的．藝術館」推全港18區藝術活動　推AR程式欣賞完整大師藏品

▲ 「我們的．藝術館」於電車站的展示點 。（大會提供）

非牟利機構香港藝術館之友為慶祝成立30週年，舉行全城藝術推廣活動「我們的．藝術館」市民可透過遍佈全港18區、490 個位於室內及室外公共空間的廣告牌、電子顯示屏幕和交通交匯處，欣賞100張香港藝術館藏品影像，投入藝術氣氛。

香港藝術館之友主席利張錫齡女士表示，活動體現一直致力推廣香港藝術館活動，以及提高市民對視覺藝術興趣的使命。今次活動得到60個機構支持，提供服務支援和展示場地，不僅讓藝術拓展至藝術館以外、更貼近社區，亦能夠鼓勵大眾以別開生面的方式與藝術互動。」

市民透過活動專屬的AR（擴增實境）應用程式 「ArtForEveryone.hk」 即可參閱完整藏品、藝術家以及展示地點名單。

▲ 「我們的．藝術館」在香港藝術館外牆上的《貴婦像》影像 。（大會提供）

程式內置地圖閱覽功能，讓用家能夠輕鬆搜尋最接近自己的藏品影像位置。應用程式由即日起在活動網站及應用程式商店供市民免費下載。

活動更特別為十幅精選藝術品影像增添AR功能，在原有版本上加入有趣故事與互動元素，市民不論年齡亦能夠有趣地投入藝術之中。

市民亦可透過活動專屬應用程式搜尋藝術品影像位置，或在恒基兆業地產集團旗下的七個購物商場，包括荃灣和元朗的千色匯、將軍澳新都城中心、馬鞍山新港城中心、 沙田中心、大角咀利奧坊與屯門時代廣場，一次過欣賞所有共十幅的AR 版本藝術品影像。

記者：區家歷