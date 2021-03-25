【本地花見遊】1.5米小熊維尼「粉」墨登場　獨家售迪士尼櫻花系列精品

▲ 1.5米高的小熊維尼毛公仔。（梁樂欣 攝）

日本櫻花季臨到，MOKO新世紀廣場特意於3月25日至5月19日打造「MOKO 春の花見」，讓大家在本港也能踏上賞櫻之旅。

場內設有全港首間「迪士尼櫻花季期間限定店」，獨家發售過百款會場限定迪士尼櫻花系列主題精品，而「迪士尼經典」系列人氣角色米奇與米妮、鋼牙與大鼻，及1.5米高的白色小熊維尼毛公仔亦會「粉」墨登場，於3大櫻花光影主題打卡區現身，與大家拍出粉紅夢幻照片！

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商場內設有逾15米長的「幸福鳥居櫻花路」，還原日本著名賞櫻景點，爛漫櫻花配上紅色鳥居，彷如置身京都「竹中稻荷神社」，來一趟浪漫滿溢的東瀛花見之旅。

此外，商場將設簡易和式浴衣體驗服務，現場租借簡易和式花見浴衣，讓大人小朋友於櫻花樹下感受日本風情。商場 2樓更設有「櫻の茶屋」打卡區，以夢幻少女粉紅色系打造日本傳統茶屋，少女心十足！

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「迪士尼櫻花季期間限定店」會發售一系列迪士尼櫻花季主題精品，過百款精品任君挑選，其中更包括獨家發售之櫻花季主題經典迪士尼角色茶具套裝、香薰連粉紅立體迪士尼角色擴香石套裝、迪士尼角色櫻花形咕臣及迪士尼櫻花幻彩水晶球，相信迪士尼迷的荷包要準備大出血！

▲ （梁樂欣 攝）

MOKO 新世紀廣場呈獻「MOKO 春の花見」櫻花主題打卡區

日期：3月25日至5月19日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MTR樓層中庭、L1走廊及L2



迪士尼櫻花季期間限定店

日期：3月25日至 5月19日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MTR樓層中庭



簡易和式花見浴衣體驗及花見小物借用

日期：3月27日至5月19日 （逢星期六、日及公眾假期）

時間：中午1時至下午5時

地點：L1樓層MOKO POP內

換領方法：The Point 會員憑積分，可於線上換領「簡易和式花見浴衣預約證」或「花見小物預約證」，於選擇時間內親臨MOKO POP攤位出示預約證，即可借用簡易和式花見浴衣一套或花見小物 2小時以供場內拍照之用。

記者：梁樂欣