【虐殺女童】控方指小兄妹與繼母同住4天後每天被打　繼母更形容自己「打得好甘」

▲ 5歲女童疑遭父親及繼母謀殺，案件今續於高等法院審訊。

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（25日）於高等法院續審。涉案繼母今午接受控方盤問時，堅稱最初只有對兩兄妹打手板，或以藤條打一、兩下，惟控方引述夫婦二人的微信紀錄指，繼母早於搬家後4天起便開始虐打兩兄妹，她當時更形容自己「打得好甘」。

控方今午對涉案30歲繼母展開盤問，問及繼母早前曾供稱，她一開始只是為了教好女童Z，卻別無他法，繼母同意，並解釋指最初她只是想教好小兄長X和Z，但兩兄妹卻對她不理不睬，有時她氣上心頭便會打他們，「初時只係打手板，或者藤條打一、兩下。」

控方隨即引述繼母與涉案父親於2017年8月14日的微信紀錄，指她早於當天便開始打兩兄妹，當中繼母於8月16日向父親指「打得好甘，再打驚佢頂唔順」，反映她根本沒有嘗試其他方法便打小兄妹。繼母否認指「打得好甘嘅意思，本身我覺得打幾下，嗰刻嚟講已經係好多，好少打細路會打咁多下。」

控方直指事實是由遷往與繼母同住後4天起，她便每天打兩兄妹。繼母承認曾打他們，但強調只是打手板。控方反駁指這並非事實，因為繼母曾於8月17日向父親指「再打驚佢成個星期返唔到學」，反映在上述4天內，繼母必然有意圖對Z造成嚴重身體傷害，繼母否認。

控方又引述夫婦二人於9月15至16日期間的短訊，指兩人於上述兩天虐打Z、向Z淋水、命令Z跪下，以及不讓Z吃東西，是有意圖對Z造成嚴重身體傷害，繼母回應指「我由頭到尾都只係想教佢哋，無諗過對他們造成嚴重身體傷害。」

控方指出從短訊中可見，夫婦二人於2017年11月22至23日期間，首次不讓Z吃東西，歷時約3天。繼母承認指「係，我係有唔俾嘢佢食，呢個係我做得唔啱，亦有啲係佢唔肯食，我唔應該同個小朋友鬥硬頸，但嗰刻我覺得佢同我對抗」。

控方指繼母不讓Z吃東西期間，亦曾將Z綁起，繼母承認，並解釋綁起Z只是為了阻止她抓傷口和偷東西，「我想俾佢知，佢唔使去偷，只要佢做返本分，肯去沖涼刷牙洗面，我已經乜都會俾佢。」

控方反駁指是繼母餓著Z，卻反指她偷食物，繼母回應指很多時其實她有給予Z足夠食物，但Z仍然會偷，而繼母亦明白不應跟Z賭氣，因此有時晚上會帶著蛋糕和餅乾跟Z談話，但兩兄妹經常不肯吃，並指兩兄妹曾向她稱「你煮嘅飯我唔會食，你煲嘅水我唔會飲，你洗嘅衫我唔會著。」

控方又指出，2017年12月4至8日期間，Z身上已滿佈嚴重傷勢，繼母則回應指當時Z身上應只有藤條痕，其他傷勢尚未出現。控方隨即引述繼母當時向父親發送的短訊，指繼母形容Z「成身藤條痕、背脊瘀晒、兩隻手有瘀血、手指公腫咗、衫褲有血」，當時父親更回應指「打鑊甘，返嚟我打」，而繼母又提醒父親「唔好打頭」。繼母隨後於庭上同意，當時Z身上的確有嚴重傷勢。

控方再指出，Z於2017年12月19至23日期間同樣滿身嚴重傷勢，繼母再次否認指當時只有藤條痕。控方遂指出父親當時曾於短訊中提及要打和綁起Z的手，而繼母則回應指「隻手再打爛啦」。繼母於庭上承認，並指當時他們是指打手板，而Z的拇指本身有瘀傷，更撕破了傷口。案件明（26日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝