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【新冠疫苗】范鴻齡從網上及朋友得悉一小撮醫護抹黑疫苗　懲處與否視乎有否違規

社會 17:34 2021/03/25

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醫管局主席范鴻齡今日出席醫管局大會。（曾耀輝攝）

醫管局主席范鴻齡今日出席醫管局大會，及後見傳媒時提到留意一小撮醫護號召市民杯葛安心出行應用程式、抹黑國產疫苗及整個疫苗接種計劃，形容對有關行為極為反感及憤慨。被問及會否就有關醫護作出懲處，范鴻齡稱是否就員工作出紀律跟進，需視乎有否違反醫管局的人事條例。

被問及一小撮醫護及醫管局員工陣線有何具體抹黑情況，范鴻齡強調言論從未提及醫管局員工陣線，而一小撮醫護抹黑是指整體見到的情況；至於從何處得悉有關情況，范稱：「你自己網上看看就好清楚，我都收過不少朋友傳給我。」

范鴻齡續指，如屬按科學理性討論是可以，惟如「說這個不行、不要整安心出行」，不覺得是理性討論；又如多人說「科興疫苗打死人」，反問有關說法是否根據科學，強調疫苗臨床事件委員會已評估，死亡個案已與疫苗沒有關係。

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責任編輯：陳正怡

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