由廚房設計出發 打造「你」想家居

要稱得上是完美貼心的家居設計，不但要美觀與功能兼備、用料優質，更要兼顧屋主的個人喜好、習慣及需要。以廚房設計為例，既要配合廚房爐具及其他設備的擺位布局，又要兼顧廚具的收納需要，而設計用料亦絕不可馬虎，妥善處理空間配置，才可規劃出實用又具備功能性的廚房。



門板物料 耐用度關鍵

單是選擇廚櫃的門板為例，已有不少要求。門板物料是廚櫃耐用度的關鍵因素之一，專家建議所有廚櫃應選用歐洲進口物料，而櫃身內籠亦要特別選配適合香港潮濕天氣兼載重力強的七層夾板，令整體廚櫃的使用壽命更加持久耐用。如果挑選防潮力強、具抗菌特性的門板建材，同樣可以應用於浴室櫃； 即使浴室環境濕氣較重，甚至採用沒有窗戶的封閉式設計，同樣可有效避免滋生細菌，打造無菌的浴室體驗。

▲ 浴室環境濕氣較重，需要選用防潮力強及具抗菌特性的門板面料，才可有效減少滋生細菌的機會。

拉摺式櫃門 用盡空間竅門

香港的居住面積普遍較小，櫃門就是用盡空間的一個竅門，例如使用拉摺式櫃門系統，就可省卻預留位置開關櫃門，騰出更多空間，以滿足櫃內的置物及佈局需要。拉摺式櫃門系統不但適用於廚房，在客廳同樣是增加家具擺位靈活度的方法，因為一樣可以善用靠牆空間，將日用品、 書籍或擺設收納妥當，更可隨心所欲以拉摺式櫃門改變格局，達到隱藏式的效果，讓家居看起來井然有序。

▲ 關上拉摺式櫃門可將物品完美收納。

可調節層架 靈活規劃收納

至於廚房間隔及收納空間的規劃，就是實際應用時是否得心應手的關鍵所在。要應付種類繁多，且尺寸大小不一的廚房用品，加入廚櫃收納配件就可以大大增加可用空間，例如於煮食爐位置加入地櫃拉籃，以便放置常用的油鹽醬醋和調味料；又或者於廚櫃內安裝可任意調節高度的層架，能提高收納碗碟鍋具的靈活性。

要充分運用廚櫃的空間，最好當然是連角落位都不用放過，專家建議可在廚櫃的轉角位加裝全開拉籃，以善用角落位置收納較常用的鍋具；而選用雙層設計的拉籃，物品存放井然有序的同時，取用時又輕鬆方便。

▲ 轉角的全開拉籃能雙邊拉出，充分善用角落位置收納較大的鍋具，雙層設計亦使物品存放整齊有序 。

▲ 於煮食爐下方位置加入地櫃拉籃, 其可調節高度的層架可大大提升收納的靈活度，下廚時亦更得心應手。

視覺一致性 連繫廳房廚浴

採用相近的物料、用色或設計，把室內不同範圍連繫起來，可起互相輝映的效果，視覺上的一致性更可將區域延伸，增加和諧感。一直主打廚櫃設計服務的煤氣公司Mia Cucina，除融合實際功能、美學理念以及度身訂造等元素，更將多年專業經驗延伸應用至浴室櫃及組合櫃等，按用家的個人需要及喜好，提供完善的一站式設計服務，打造貼心理想的家居。

▲ 煤氣公司Mia Cucina提供專業廚櫃設計服務，產品現可延伸至客廳或浴室，規劃出概念一致的居室。

了解更多：www.towngasmiacucina.com



（資料由客戶提供）