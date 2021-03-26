【創業追夢】90後OL裸辭創業做全職手作人圓夢　月入2千曾想放棄感激父母支持

▲ 加旋大學畢業後，曾做過兩年文職工作，但覺沉悶，最終決定辭職追夢，捱過最困難的頭兩年，她感激父母及粉絲的鼓勵，品牌至今已經創立七年了。

90後插畫師「加旋」愛煞本土情懷，舊事舊物最合她「何尺」，因此點心麵、朱古力奶、甘大枝、大發魷魚絲、動物餅、九因歌單行簿和舊紅色信箱出現在她作品中。

看她筆下的「圓Dum Dur」卡通人物，寫上「人生好攰，減肥更攰」、「香港人好鍾意返工、無嘢阻到香港人返工」的「人生諺語」，不期然嘴角往上彎。引你笑一笑，稍稍緩解壓力，是她最開心的事情。

小時候見慣見熟的小物和零食，長大後已經不容易找到。隨著時代巨輪，加旋認為，愈來愈少人記得這些舊事物，很多舊時代的東西將逐漸被淘汱，7年前她成立了本土手作品牌「手作船」（Handmadeship），製作了一系列的懷舊手作，並結合港式潮語，希望透過自己的產品，讓香港人懷緬香港情懷。

▲ 引人發噱的潮語。（湯炳強攝）

去年，她為品牌加入了一個主要角色，名為「圓Dum Dur」，希望以一個本土、貼地的胖胖女生配合這個本土懷舊品牌。事實上，「圓Dum Dur」由品牌首創至今，已不時隱身在不同產品，只不過並非「獨當一面」，也沒有名字。如今有名有姓，令人更易記起，增加辨識感。

不走可愛路綫

不說不知，「圓Dum Dur」是加旋把自己的個人想法傾注及投入其中，如一些搞笑事，把意念更立體化。「她胖胖的，圓圓滾滾，造型可愛些，香港人常思想負面，渾身疲態，我覺得不要緊的，返工的確是攰、減肥也叫人疲累，但只要互相傾下呻下便可以，將有趣的語句加入『圓Dum Dur』產品中，希望可做到像是朋友的角色，有人明白你的境況。」

創造「圓Dum Dur」的過程中，加旋經歷無數次修改。「一開始已不打算走可愛路綫，初時她的樣子沒那麼得意的，但事實告訴我，太肉酸和不討好也是不行的，於是作出多次修改，盡管現在的『圓Dum Dur』也不是很可愛，有點苦瓜乾的模樣。」她笑着說。

加旋愛上手作，源自媽媽薰陶，她愛做些DIY手作仔，會與女兒齊齊玩，使加旋對手作鍾愛至今。

加旋大學畢業後，曾做過兩年文職工作。但朝九晚五的辦公室生涯，既規律又沉悶；生意高峰期的日子，需OT至十一、十二點，彷彿沒了私人生活時間，更莫言騰出時間做手作。日子只是上班下班，生活失去了熱情。她一直籌算：有沒有性質是自己喜歡、就算辛苦也不會覺得心情頹然的工作？於是她毅然裸辭全職躋身手作人行列，更為此建立品牌。

盼創造香港特色卡通人物

圓夢之路往往是顛簸不平，她直言過程十分艱辛。「初時品牌無人認識，或者有人覺得，我做的東西，他們也能輕易做出來，甚至上網買也比我便宜，為何要光顧我呢？」由此激發她為品牌重新定位，她從思憶搜索，心底裏一直喜歡本土情懷，大家羨慕日本、韓國的插畫公仔漂亮，外遊時毫不吝嗇大手筆掃貨，偏偏香港就較缺乏類似的特色公仔人物。

另外，她想香港人一見到這公仔人物會回心微笑，於是在產品上她寫上香港人有共鳴的語句，如「人生好攰，減肥更攰」、「香港人好鍾意返工、無嘢阻到香港人返工」等小幽默說話，以期博君一粲。「夠本土之餘，希望能令人放輕鬆一些。」這些幽默抵死的語句除了是加旋的心聲，也反映了大家的心情，有時會「倒米」向顧客說：你不用買我的產品，經過見到引你一笑就足夠。」說罷自己的做生意手法，加旋也不禁笑彎了眼。

確立方針後，經營也非一帆風順。設計產品難處之一是與工廠洽商生產，一來擔心原圖有否受保障被抄襲，二來成品的質素是否合意，有時一百個產品訂單，來貨時一百個出錯了的事情也試過，驗貨時必須金睛火眼。「全部要細心Check，顏色不對、袋扣做錯、做錯了待我檢查時追討才出聲也會。」設計、運輸、會計、製作、生產、包裝、零售也是她一人，訓練到周身刀，樣樣都涉獵一些，也是得着。

▲ 色彩繽紛的懷舊背心袋是最受歡迎產品第一位。（湯炳強攝）

捱過月入二千元低潮日子

一個女子，把一盤生意獨力扛上身，加旋面對的困難一：品牌沒有知名度；困難二：沒有收入。「沒有人識就沒有人買，惟有努力在社交平台上載自己的產品、做寄賣、星期六、日就努力擺周末假日巿集，以作宣傳，令粉絲愈儲愈多。」初時她主力做手作的產品，如卡片套，但得一雙手逐個去畫，人手嚴重不足。於是她學習電腦繪圖，開始擴大至印刷商品，進而推出背囊、毛氈和毛氈，畫好圖樣便交給廠房生產，工作量稍為減輕。

創業之初，每個月僅得二、三千元收入，對一個打工仔來說，是懸崖式大幅度減薪，加旋只靠積蓄及做兼職渡日，一心只想「養住」品牌。「頭一、兩年最困難，我說服店舖讓產品放在店內寄賣、遊說公司讓她畫插畫、做設計，讓更多人認識。我給自己一個3年期限，若情況依然如此，我就會放棄，向現實低頭。」捱了兩年左右，儲了一班粉絲，每逢出新產品都會支持，其後也獲不同公司及品牌聯乘合作，維持到基本收入下，營運至今。她最感激父母支持讓她追夢，方能繼續堅持下去。

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年輕女子愛舊情懷

90後的加旋，對舊區舊東西特別有興趣，十八區中她最喜歡逛深水埗，對舊區文化不斷上網、翻書發掘。「很多渠道可認識香港，不希望本土文化逐漸褪色消失。」因此她刻意在產品中加入本土往昔的信箱、火柴盒、茶餐廳餐牌、霓虹燈，有些仍存在，部分已消失，她採用以上物品在設計中，希望以另一方式把舊物呈現出來，讓上一輩有共鳴、下一代增知識，新舊共融甚至大家能互相討論，是她壓根兒的心願。

自僱人士長年累月全天候工作，她坦言是十分疲累的事情，原本11月至農曆年是零售業的高峰期，疫情下大受影響，望天打卦也是零售的難處。「疫情下少了遊客，巿民也減少外出，網店及門巿生意也大減，少網上生意，惟有多靠巿集，疫情下連巿集、展覽也統統取消，好影響收入。」她在去年11月與其他手作牌子租用銅鑼灣商場作門巿，不斷想法子增加生意額。

7年間面對大大小小困難，加旋有想過放棄，尤其是疲累不堪時，感到付出與回報不成正比。「想過不如找回一份正職，養回自己不讓父母擔心，細想本土商品少人做，粉絲又鼓勵我，才有動力繼續走下去。」她曾以「圓Dum Dur」一張插畫寫上「堅持頂著」的字句，筆者以此鼓勵加旋並共勉。

記者：周美好