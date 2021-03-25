太古向旗下太古基金撥款1.5億　資助30間NGO推行教育等項目

▲ 太古集團宣布，向旗下公益事務部門「太古集團慈善信託基金」額外撥款港幣1.5億元，資助其「信望未來」計劃約30項社區項目，包括教育、海洋保育和藝術發展方面，為期1至3年。（太古提供圖片）

太古集團宣布，向旗下公益事務部門「太古集團慈善信託基金」額外撥款港幣1.5億元，資助其「信望未來」計劃約30項社區項目，包括教育、海洋保育和藝術發展方面，為期1至3年。

太古集在2020年初展開「信望未來」計劃，支持多項與抗疫相關的本地項目，為弱勢社群提供支援。自計劃啟動以來，已惠及超過31萬人。「信望未來」計劃夥拍約30間非牟利機構，透過他們之間的相互合作以發揮協同效應，加強成果。

太古集團慈善理事會主席賀以禮表示，現時香港面臨疫情帶來的巨大挑戰， 有關款項將有助深化太古的慈善工作所帶來的正面影響，推動社區長遠的可持續發展，並肯定太古集團對香港未來發展前景的信心。

太古股份有限公司主席施銘倫表示，太古應對疫情帶來的業務挑戰時，仍繼續肩負起對香港社會的責任，這次捐款體現太古對香港的長期承諾。

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記者：徐紹軒