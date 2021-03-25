港燈長春社合辦「綠遊香港」　推出全新北角生態文物徑

▲ 港燈及長春社合辦「綠遊香港」計劃，推出全新北角生態文物徑。（港燈圖片）

港燈和長春社合辦「綠遊香港」計劃，今日（25日）宣布推出「光影城東」港島東區生態文物徑，帶領市民探索北角區歷史、文化和生態特色。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「光影城東」路線以北角為主軸，用昔日港燈北角發電廠的「光」和娛樂電「影」業為題，從北角碼頭出發，途經新光戲院、新都城大廈、康威大廈、春秧街、雲華大廈、熙和街、皇都戲院、城市花園及油街共10個景點，重溫北角區當年繁華璀璨的歷史和娛樂事業，同時介紹區內的生態點滴。

港燈董事總經理尹志田表示，北角這個地方，無論對港燈或他自己都別具意義。他解釋，港燈第二間發電廠－北角發電廠的原址正是現在城市花園一帶，區內至今仍蘊藏不少港燈的足跡，例如以發電命名的街道如「電氣道」、「電廠街」及「大强街」等。

尹志田亦透露，他大半生居於北角，見證區內變遷，今次開發的路線部分景點，也勾起很多回憶，他感到特別高興和親切。

長春社總監蘇國賢則稱，北角區雖然發展成熟，且人煙稠密，但要從中找出生態亮點並不困難。例如春秧街屋簷下的候鳥家燕，牠們每年都回來築巢育鶵，可觀程度不比穿越街巿的叮叮遜色。另外，北角碼頭橋墩的鷺鳥以及岸邊的石牆樹等，都是城巿發展和生態共融的好例子。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰