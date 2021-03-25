沙田岩洞污水廠料如期2029年啟用　渠務署研探測車「岩洞探哥」助勘探提高工程安全

▲ 渠務署署長彭雅妮說，沙田岩洞污水廠工程未受到疫情太大影響。(陳靜儀攝)

渠務署正開展工程，將沙田污水處理廠遷往對岸的亞公角女婆山岩洞，以騰出現址約28公頃土地作其他用途。渠務署署長彭雅妮稱，第一期興建主連接隧道工程順利，新污水處理廠有望2029年啟用，整個項目預期2031年完成。

落成後的岩洞污水處理廠佔地約14公頃，面積較現有的28公頃小，但彭雅妮指，由於岩洞污水處理廠將應用新技術壓縮空間，故仍可處理每日34萬立方米的污水，並可改善氣味問題。整個工程分3個階段進行，渠務署於2019年2月展開工地開拓及連接隧道工程，現時已鑽探約350米，料於2022年完成。而第二階段的岩洞主體建造工程則料於今年年中展開，預期至2029年開始啟用，而第三階段屬拆卸現有污水處理廠，料於2031年完成。屆時騰出的28公頃土地會在工程接近完成時再作規劃。

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為加強工程安全，署方研發出機械車監測儀器「岩洞探哥」，每部成本約為20萬元，可以激光掃描勘察岩洞情況，及監測洞內空氣質素。渠務署工程師潘士廉表示，傳統以爆破方式興趣的隧道工程，會有俗稱「炮王」的爆石工在爆破工序完成後，率先進入隧道內初步潛在風險，過程有一定工作風險；而「岩洞探哥」利用激光掃描勘探洞內情況，初步判斷落石風險等，再透過5G將訊息傳送至工程人員平板電腦中，日後大有機會取代依靠工人入內，提升安全度。不過，儀器屬初步研發階段，現時仍未能完全取代爆破工的工作。

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記者：蘇文軒