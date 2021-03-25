【7.21暴動案】被告吳偉南作供完畢　押後4月底結案陳詞

▲ 被告吳偉南作供完畢，案件押後至4月28日作結案陳詞。(經濟日報資料圖片)

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪，案件今（25日）進人第23日審訊。唯一出庭作供的被告吳偉南自辯完畢，吳原訂會傳召3名辯方證人作供，惟辯方律師指當中一名證人被人於網上公開其店舖相片，故2人最終決定不會出庭作供。餘下1名辯方證人X今亦作供完畢，案件押後至4月28日結案陳詞。

案中第6被告吳偉南原定會傳召3名辯方證人，為吳案發前的活動作證，惟辯方今指，當中1名證人於網上被公開其店舖相片，故2人最終決定不出庭作供。

吳只傳召1名辯方證人作供，並准以X稱呼，她為一涼茶店東主。X供稱，發前她已經認識被告吳偉南近2年，吳每周會到她的涼茶店光顧2至3次，有時會叫外賣到她的店內進食。X指，案發當晚9時許吳到其店舖叫外賣一同吃飯，至晚上約10時，吳偉南打算離開，離開前問及X吃不吃燉蛋，X透露吳偉南「次次走都問食唔食燉蛋」，但X當晚沒有應約。

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X返家後有人致電她稱「南哥好似死咗咁」，她於Facebook看到有關消息，感到「好驚」，因為「啱啱先（一齊）食完飯」。X指致電吳偉南的兒子，得知吳入院，之後曾到醫院探望。

控方盤問X指，事發至今約1年半，為何仍清楚記得當晚的事。X供稱因為「發生咁嘅事」，她又曾到醫院探望，感到「好唔舒服」。

X指至今年3月初，她才得悉吳面對審訊，因律師致電要求她出庭作供。被問到知道吳面對審訊後，有沒有與對方接觸，X隔了幾十秒後回答「無」。X稱她從無看過本案相關報道，X又指她並不知道案發時在朗和路所發生的事。

案件審訊完畢，法官將案件押後至4月28日，待控辯雙方作結案陳詞。

6名被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪。

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記者：林欣樂