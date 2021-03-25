兩男子公院急症室等候期間死亡　醫管局承認觀察病人方面可作改善會檢視安排

▲ 高拔陞承認觀察病人及定期檢查方面可有改善。（曾耀輝攝）

近日廣華醫院及威爾斯親王醫院先後有兩名男子在急症室等候期間離世，醫管局行政總裁高拔陞承認觀察病人及定期檢查方面可有改善，稱會檢視安排。

醫管局行政總裁高拔陞今日出席醫管局大會後人見傳媒時表示，會就公立醫院急症室有市民等候期間死亡一事檢視急症室的安排。他指出，自出現疫情後，因院方要做很多感染控制措施，整個急症室的流程都已作出調節。

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他承認在觀察病人或定期檢驗方面可以做得更好，故當局已就急症室重新檢視其安排，特別是檢視等候上病房的病人，在等候期間的檢查及觀察的情況。

他強調當局不會一刀切要求護士每隔一定時間要檢整查等候診症或入院病人的情況，會由醫護人士評估病人的安排。

他又指出，最近急症室的求診人數上升不少，前線人手緊張，加上疫情之下醫護人員緊張求診人士的健康狀況，坦言壓力大。他指出如急症室有嚴重問題的病人，會有恆常的調配及安排。

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記者：郭詩詩