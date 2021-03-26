【人工受孕】41歲藤田小百合接受捐精懷孕　未婚誕混血萌B公開育兒日常【多圖】

▲ 41歲日本女星接受捐精人工受孕，誕下混血萌B。

41歲日本女星藤田小百合，多年來在韓國演藝圈發展，去年在IG宣佈以人工受孕方式誕下一名混血兒子。生B後，她不時在網上分享仔仔萌照，又公開懷孕原因及育兒日常，最近更加入韓國大熱育兒節目《超人回來了》，掀起話題。

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藤田小百合經常在韓國綜藝節目中露面，一直單身的她去年11月公開誕下寶貝兒子時，震驚網民。然而當她公開懷孕背後原因，卻得到大批網民盛讚勇氣十足。

求子心切的小百合，接受婦科檢查時卻發現卵巢年齡已達48歲。醫生當時表示要自然懷孕有困難，而以她的子宮年齡，需要進行5至7次人工受孕才會成功。

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於是，她選擇從日本精子銀行接受捐精。她曾公開揀選精主的4大原則，特別包括要揀選健康、不吸煙、不飲酒，以及EQ比IQ高的人。

小百合曾提到，自己並不在乎孩子的血統族裔，而是著重情緒管理教育，只是由於東方人因文化差異，較少願意捐精，最終她得到西方國家的外國人捐贈精子。

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去年11月4日誕下兒子Zen後，榮升媽咪的小百合憶述，懷孕的決定一開始是瞞著父親。當她接受人工受孕，並幸運地一擊即中時，當下有向媽媽分享喜訊，但卻不敢告訴父親。

一直到懷孕5個月，才由小百合的媽媽寫信告知丈夫真相，而父親知悉後淡然回應無所謂，只望女兒平安誕下小生命。

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對於未婚人工受孕誕子一事，小百合曾憂心外界會無法接受，甚至就連朋友也勸她別公開事實，但她直言不想對孩子說謊，並做好退出娛樂圈的覺悟，最終決定講出真相，並得到大眾普遍支持。

自從成為媽媽後，小百合不時分享幸福高興的心情，而近日有消息指出，小百合將攜兒子演出大熱育兒節目《超人回來了》。這個節目本身是紀錄明星名人爸爸帶孩子的生活點滴，今次開創先河，由小百合這位單親媽媽帶著孩子上節目，話題十足。

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隨著港人結婚年齡延遲，近年都多了夫婦選擇以人工受孕方式成孕。婦產科專科醫生陳億仕曾受訪表示，未有計劃生育的女士，可以先雪藏卵子留待日後用，遇過最長雪卵個案是10年後再用，而世界紀錄更是20年後再用。

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責任編輯：羅嘉欣