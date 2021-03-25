健身中心6名職員涉威嚇性推銷遭判囚9至20個月　同類案件判刑最重

▲ 案件今日於區域法院判刑。（資料圖片）

兩間健身中心6名職員，因銷售健身服務期間，作出具威嚇性營業行為，違反《商品說明條例》，被裁定罪成；部分職員亦因非法禁錮、普通襲擊和盜竊罪被裁定罪成。6人今日（25日）分別被判處監禁9至20個月不等，同時被法庭下令向案中8名受害人賠償共約27萬元。

海關稱，案件是首宗於區域法院審理的不良營商手法案件，而判處的監禁刑期亦是《商品說明條例》自2013年7月修訂以來，同類案件判刑最重。海關歡迎法庭裁決，認為今次判刑極具阻嚇，反映罪行嚴重性，並對業界的不良分子作出清晰明確的警示。

海關早前接獲舉報，指兩間分別位於旺角和油麻地的健身中心，有職員涉嫌以不良營商手法銷售健身服務，迫使顧客購買健身服務合約。經調查後，海關發現涉事職員，在街上誘使8名受害人前往位於商業大廈的健身中心，並指他們已簽署健身服務合約。

職員又向受害人施壓，迫使提供銀行戶口資料和餘額，即時以現金、信用卡或戶口轉賬等形式繳付有關合約的費用，其中涉及單一個案的最高合約金額超過24萬元。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

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責任編輯：吳卓峰