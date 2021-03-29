利奧坊推復活節港式情懷週末市集　人氣KOL化身市集檔主齊集25檔手作攤位

▲ 利奧坊「傳統 x 新造」復活節週末市集有25檔本地工藝創作攤位等你來發掘！(圖片由利奧坊提供)

今年復活節假期，利奧坊於4月2日至4月6日及4月10日至11日，舉辦以「傳統x 新造」為活動主題的復活節週末市集，融合傳統文化於現代生活，帶出永續發展傳統特色文化的信息。

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人氣KOL店主

充滿港式的大型復活節市集，全場共有25檔精選本地品牌攤位，當中包括人氣KOL店主翟威廉、波波姐（莊韻澄）、Kikko Tai（戴月）等。

必影打卡裝置

中式復古「盤景搖搖椅」、悠閒田園風的「花漾水滴搖籃」、時尚感十足的「LED霓虹燈打卡牆」，再用草地及花卉的綠化元素襯托，以傳統元素帶出創新情懷。

活動詳情:

1) 利奧坊「傳統 x 新造」復活節週末市集

日期：2021年 4 月 2 日（星期五）至 4 月 6 日（星期二）及 4 月 10 日（星期六）至 11日（星期日）

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：大角咀利得街11號利奧坊一樓

2) 利奧坊「傳統 x 新造」創意園林裝置

日期：2021年 4 月 2 日（星期五）至 4 月 11 日（星期日）

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大角咀利得街11號利奧坊一樓

3) 利奧坊「傳統 x 新造」復活節週末市集 - 禮物換領推廣活動

推廣活動(一)：預先登記優惠

預先登記日期：2021年 3 月 26 日（星期五）至 2021 年 4 月 1 日（星期四）

預先登記方法:【按此】

換領方法：預先登記出席【利奧坊「傳統x 新造」復活節週末市集】，並於現場向工作人員展示登記證明，同時讚好利奧坊Facebook專頁和Instagram帳號(@HKSquareMile)，即獲贈精美禮物乙份。（限量500份）

推廣活動(二)：H‧COINS 會員專享現金券優惠

換領日期：2021年 4 月 2 日（星期五）至 4 月 6 日（星期二）及 4 月 10 日（星期六）至 11日（星期日）

換領時間：中午12:00至晚上8:00

換領方法：活動期間，免費下載H‧COINS手機應用程式並成功登記成為會員，一經現場工作人員核實及登記，即可獲贈HK$30市集現金券乙張 （無需最低消費），每人只限換領乙張，只限新會員換領。

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責任編輯：張懿慧