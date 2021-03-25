【復必泰疫苗】59歲男子於西貢被發現失去知覺送院後不治　7日前曾接種復必泰疫苗

▲ 59歲男子於西貢被發現失去知覺送院後不治

再有市民接種新冠疫苗後，相隔數天後死亡，懷疑涉及接種疫苗後出現嚴重異常事件。衞生署今日(25日)公布接獲醫管局呈報一宗死亡個案，涉及一名59歲男子，今日於西貢被遠足人士發現失去知覺，由政府飛行服務隊送往東區醫院，搶救無效證實死亡。本港累計至今已有11宗接種疫苗後，「相隔數天後」死亡的個案，當中有8宗經專家評估後，判斷為與疫苗接種無因果關係。

根據醫管局提供的資料，該名59歲男子曾於7日前，即3月18日，在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種「復必泰」疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署接獲呈報後已即時聯絡醫管局，正就該宗懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件，獲取更多資料，以進行調查及評估；衞生署會按既定機制，將個案交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會進行因果關係評估。

根據世界衞生組織，疫苗接種異常事件是指免疫接種後發生的任何不幸的醫療事件，不一定與疫苗使用有因果關係。

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記者：陳正怡