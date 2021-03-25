【科興疫苗】第二批100萬劑科興疫苗今日由北京運抵香港 社會 20:56 2021/03/25 分享： 熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 第二批科興新冠疫苗今日（25日）下午順利由北京運抵香港（資料圖片） 政府今日（25日）宣布，第二批科興新冠疫苗今日下午由北京運抵香港。今日運抵香港的疫苗約有一百萬劑，連同上月抵港的一百萬劑疫苗，合計共有約二百萬劑科興疫苗運抵本港。 TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 責任編輯：曾卓鋒 相關文章 【疫苗接種】50歲女警不適入院月初曾接種疫苗 醫管局指她情況穩定 18:35 2021/03/24 【疫苗接種】50歲女警不適入院月初曾接種疫苗 醫管局指她情況穩定 【疫苗接種】再多2名有長期病患者疑打科興疫苗後死亡 另9宗面癱個案 20:12 2021/03/24 【疫苗接種】再多2名有長期病患者疑打科興疫苗後死亡 另9宗面癱個案 【新冠肺炎】紅十字會調查指逾7成人有跟從防疫措施 不足一半人願打針 19:26 2021/03/24 【新冠肺炎】紅十字會調查指逾7成人有跟從防疫措施 不足一半人願打針 【疫苗接種】5人打針後須留院觀察3宗涉BioNTech 包括33歲男子即場失去知覺及左半身癲癇發作 22:56 2021/03/24 【疫苗接種】5人打針後須留院觀察3宗涉BioNTech 包括33歲男子即場失去知覺及左半身癲癇發作 【復必泰疫苗】停打疫苗前2小時已接獲藥廠書面通知 聶德權承認溝通有混亂會總結經驗 今日 11:19 【復必泰疫苗】停打疫苗前2小時已接獲藥廠書面通知 聶德權承認溝通有混亂會總結經驗 【新冠疫苗】范鴻齡指對一小撮醫護抹黑國產疫苗極反感及憤慨 重申醫管局絕不認同有關立場 今日 16:51 【新冠疫苗】范鴻齡指對一小撮醫護抹黑國產疫苗極反感及憤慨 重申醫管局絕不認同有關立場 【新冠疫苗】范鴻齡從網上及朋友得悉一小撮醫護抹黑疫苗 懲處與否視乎有否違規 今日 17:34 【新冠疫苗】范鴻齡從網上及朋友得悉一小撮醫護抹黑疫苗 懲處與否視乎有否違規 【復必泰疫苗】59歲男子今於西貢被發現失去知覺送院後不治 7日前曾接種復必泰疫苗 今日 20:09 【復必泰疫苗】59歲男子今於西貢被發現失去知覺送院後不治 7日前曾接種復必泰疫苗 疫苗 新冠肺炎疫情 經濟 北京 香港 科興 新冠肺炎