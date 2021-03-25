【科興疫苗】第二批100萬劑科興疫苗今日由北京運抵香港　

▲ 第二批科興新冠疫苗今日（25日）下午順利由北京運抵香港（資料圖片）

政府今日（25日）宣布，第二批科興新冠疫苗今日下午由北京運抵香港。今日運抵香港的疫苗約有一百萬劑，連同上月抵港的一百萬劑疫苗，合計共有約二百萬劑科興疫苗運抵本港。

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責任編輯：曾卓鋒