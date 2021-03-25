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【科興疫苗】第二批100萬劑科興疫苗今日由北京運抵香港　

社會 20:56 2021/03/25

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

第二批科興新冠疫苗今日（25日）下午順利由北京運抵香港（資料圖片）

政府今日（25日）宣布，第二批科興新冠疫苗今日下午由北京運抵香港。今日運抵香港的疫苗約有一百萬劑，連同上月抵港的一百萬劑疫苗，合計共有約二百萬劑科興疫苗運抵本港。

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責任編輯：曾卓鋒

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