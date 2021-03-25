【強檢大廈】政府公布3地方納強檢　包括屯門龍門居第 12 座、東涌英基國際幼稚園

▲ 香港新界屯門龍門路 43 號龍門居（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有回落，今日(25日)新增9宗確診個案，5宗為輸入個案，4宗本地個案，今日未有錄得感染源頭不明個案，屬自2月25日以來再度錄得本地不明源頭「零確診」。政府晚上公布3個指明地方納強制檢測公告刊憲，包東涌英基國際幼稚園。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

香港新界屯門龍門路 43 號龍門居第 12 座

其他：

香港新界大埔安埔里 2 號新興花園地下明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校

香港新界東涌迎康街 1 號昇薈 1 樓英基國際幼稚園（東涌）

政府指，任何在2021年3月12日至3月25日期間曾身處龍門居第 12 座超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於2021年3月27日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年3月23日至3月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



另外，政府指任何在2021年3月12日至3月25日期間曾身處明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校、以及英基國際幼稚園（東涌）超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於2021年3月27日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年3月29日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年3月23日至3月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：曾卓鋒