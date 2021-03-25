【疫苗接種】再多5人接種科興疫苗後送院　包括一名26歲男子打針後面癱情況嚴重

▲ 一名26歲男子打針後面癱情況嚴重。（經濟日報資料圖片）

本港展開疫苗接種計劃已達28日，昨日再錄得5宗接種科興疫苗後送院個案，當中4人已出院，另有一名26歲男子於將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出出現貝爾面癱，送往往將軍澳醫院，情況嚴重，需留院觀察。

昨日(24日)共有5宗送院個案，其中四宗已經出院，1宗留院觀察：

一名 33 歲女子於 林士德體育館社區疫苗接種中心 接種科興疫苗後，出現過敏反應。 她於上午 11 時 45 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經 出院。

接種科興疫苗後，出現過敏反應。 她於上午 11 時 45 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經 出院。 一名 46 歲女子於 官涌體育館社區疫苗接種中心 接種科興疫苗後，出現高血壓及感 到暈眩。她於下午 12 時 13 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經 治療後已經出院。

接種科興疫苗後，出現高血壓及感 到暈眩。她於下午 12 時 13 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經 治療後已經出院。 一名26歲男子於 將軍澳體育館社區疫苗接種中心 接種科興疫苗後，出現貝爾面癱。 他於下午3時50分被送往將軍澳醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察

接種科興疫苗後，出現貝爾面癱。 他於下午3時50分被送往將軍澳醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察 一名 47 歲女子於 粉嶺家庭醫學中心 接種科興疫苗後，出現嘴唇麻痺。 她於下午 4 時 58 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院

接種科興疫苗後，出現嘴唇麻痺。 她於下午 4 時 58 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院 一名 69 歲男子於香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，出現血壓上升。 他於下午 5 時 27 分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已經出院

港府截至今日下午8時的過去24小時，約有8,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約5,900人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,300人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為79%。

目前累計約420,900名市民已接種第一劑疫苗，其中約269 600名接種科興疫苗，約151,300名接種復必泰疫苗。截至今日下午8時的過去24小時，約4,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

另外，作為背景資料，昨日共有65宗確診中風或心肌梗塞的個案，而需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。

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記者：陳正怡