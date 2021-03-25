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【疫苗過敏】專家指打針後有嚴重過敏反應機率僅約萬分之一　籲市民應以平常心接種疫苗

社會 22:36 2021/03/25

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專家指打針後有嚴重過敏反應機率為約萬分之一，籲市民應以平常心接種疫苗（資料圖片）

香港過敏科醫學會今發布全港首份「香港2019冠狀病毒疫苗過敏安全性專家共識聲明」，指出接種疫苗後可能出現過敏的高風險人士、及疫苗可能導致的過敏反應供前線醫護人員參考。該學會前主席、兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工表示，接種疫苗後出現嚴重過敏反應的機率為約萬分之一，籲市民應以平常心接種疫苗。

何學工向TOPick指，指引為8名公私營專家的共識，因留意到有市民擔心有過敏反應而遲疑接種疫苗，同時認為有意接種者不須過度就藥物敏感作測試，因接種疫苗後出現嚴重過敏反應的機率只有約萬分之一，「其實唔係咁多人有」，故冀透過指引令市民更清晰了解何為疫苗敏感，「出聲明不是想令人緊張，反而是想市民應以平常心接種疫苗」。

聲明表示，疫苗過敏反應可以是接種後數分鐘至4小時內，出現血壓上升、皮膚痕癢、麻疹或血管性水腫，及同時出現呼吸困難、支氣管痙攣、氣喘、缺氧或昏厥、失禁等。聲明又指，如市民對多種食物或藥物敏感、或過往有疫苗過敏史，及打首劑疫苗後出現休克性過敏反應，均屬高風險人士，應先接受藥物測試再接種，而接種後應觀察至少半小時。

最新27間疫苗接種中心：

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何學工表示，對疫苗有過敏反應人士，9成人均以出疹為主，而病徵通常會同時出現多於一種；他又建議，如市民接種後出現類似過敏情況，建議於發病後30分鐘至4小時內抽血以測試對疫苗哪一種成分有過敏。

何學工透露，疫苗接種中心目前約有10多宗疑似病例轉介到香港大學作化驗，料未來將會公布結果。

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記者：鄧凱文

 

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