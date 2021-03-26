「東華之友」月捐計劃10週年慶祝活動

常言道：「行十善者，受於善報」，參與東華三院「東華之友」月捐計劃的東華之友10年來卻是一直默默行善，不求回報。「東華之友」月捐計劃今年踏入10周年里程碑，除了有「星級榮譽大使」楊千嬅呼籲外，還有歌手陳柏宇、JW同葉巧琳參與演出10周年慶祝活動，為「東華之友」下個10年揭開序幕。

自計劃成立起，千嬅便一直擔任「東華之友」的「星級榮譽大使」。踏入10周年，千嬅仍繼續「拾卜」「東華之友」。今年千嬅化身「東華義工」，並以「Support」為主題，與東華三院旗下機構拍攝一系列全新宣傳品及影片。宣傳片讓受惠人士以第一身視角親述服務需要，藉此感謝眾善長多年無間斷的奉獻，讓受助者跨過無數難關。千嬅更親身體驗多項服務與接觸服務使用者，將他們的心聲帶給更多同路人。

▲ 楊千嬅早前化身「東華義工」，拍攝「東華之友」月捐計劃10周年宣傳片，與老友記樂也融融。

▲ 「東華之友」月捐計劃10周年宣傳片於各大媒體大肆宣傳。

今次「東華之友」月捐計劃10周年慶祝活動除了楊千嬅，多位歌手包括陳柏宇、JW及葉巧琳將會擔任演出嘉賓。活動中3位年青偶像除了用歌聲「Support」，仲會同觀眾玩互動遊戲，勝出者可獲得豐富禮品。活動會在3月28日下午4時正經東華三院Facebook專頁直播，各位善長請勿錯過。

▲ 「東華之友」月捐計劃今年踏入10周年，一眾「東華之友」做善事之餘仲可以享有會員優惠同免費參加前線活動。

「東華之友」從2010開始起行，鼓勵大眾透過每月持續和穩定的捐款，支持東華三院策劃和發展長遠的醫療衞生、教育、社會福利、文化保育及公共服務等服務，持續造福弱勢社群。過去10年間，該計劃共為該院籌得接近6千萬港幣善款，默默為優質慈善服務注入力量。值得一提的是，東華三院各種活動直接開支皆由董事局及冠名贊助人贊助，故此不會從籌得的公眾善款中扣除行政費用，保證捐款能全數用於慈善服務。

此外，一眾「東華之友」亦可參與不同的工作坊、講座、義工服務、歷史深度遊、節日聚會等等，藉此了解東華三院的各種服務。今年東華三院舉辦的捐款者活動包括與香港公共圖書館合辦的公眾講座 –「籌募活動、普及文化與市民大眾參與」及「治癒小盆栽製作坊」，讓各位善長繼續與東華三院同行，繼續「拾卜」各種善舉。

（資料由客戶提供）