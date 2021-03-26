【林鍾一戰】落選港男梁裕恆挑機鍾培生　Flow揚言單手單腳出賽：幫人教仔

▲ 落選港男梁裕恆挑機鍾培生，單手單腳出賽：「100萬零1蚊打贏我攞去！」

鍾培生與林作的「林鍾一戰」已落實於9月18日舉行，拳賽在半年後舉行，二人的「口水戰」暫緩，但卻有其他人加入「戰場」。繼日前杜汶澤指「林鍾一戰」是「小丑打交」後，一向喜歡抽水的落選港男梁裕恆（Flow）也來參一腳，揚言會籌到100萬零1元，挑機鍾培生打擂台。

其實鍾培生與林作因一個網上留言而扯上關係，成為兩個密不可分的名字。二人的擂台戰幾經糾纏，終於落實於9月中假九龍灣Star Hall舉行，近日兩位都忙於接受傳媒的訪問和練拳，在網上你一言我一語的「口水戰」算是暫時停止。

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▲ 鍾培生近日宣佈「林鍾一戰」將於9月18日舉行。（湯炳強攝）

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港男網上挑機

不過近日卻引來其他本來「食花生」的人士加入戰場，繼杜汶澤指拳賽是「小丑打交」，於是鍾培生發千字文對杜汶澤網上平台經營作出評論，令阿澤及太太田蕊妮分別發文回應。

此風波未完全平息，到一向喜愛「出風頭」的人士又在昨日（3月25日）又「加把口」自行加入戰團。

▲ 梁裕恆經常在社交網站「抽水」。（Facebook圖片）

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喜歡「抽水」的落選港男梁裕恆（Flow）現為健身教練，早於林作與鍾培生舉行記者會當日，已在社交網站就「林鍾一戰」作出批評，不忿鍾培生以100萬挑起拳賽，斥責對方不知民間疾苦、目中無人等等。

Flow於昨日在鍾培生的帖文下留言：「小丑，細路仔打交，單手都KO你。」有網民提議擁有46吋胸肌的Flow與鍾培生對打，他回應：「K唔KO到要睇佢敢唔敢打了，我出番（返）100萬零1蚊比（俾）佢，認真。」

▲ 鍾培生留意到Flow的留言並親自回應。（Facebook圖片）

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Flow自稱撐阿澤

鍾培生隨即現身留下自己的戶口號碼以及他的體重，又表示自己會用10盎士的拳套以及不戴頭套，更訂下開戰日期為4月初。

隨後鍾培生把此留言轉發到其社交網站並謂：「我不嬲都唔係好覆傻仔，除非有著數。還（橫）掂都比（俾）緊錢搵sparring partner，多謝你幫我找林作條數，留名等走數，四月隨時。」

Flow馬上回應鍾培生的提議，並表示自己4月隨時可比賽：「問題係你敢唔敢，敢既傾埋啲細節，我隨時奉陪！留名等睇你走數！」並標記指自己此舉是為了「#撐杜生」。

相隔一小時後Flow再度發文，表示不認同鍾培生所指、「林鍾一戰」是近年香港最大盛事，又直言：「我幫人教下仔，等佢唔好以為有小小錢係香港就惡晒。係香港有財有品既人比比皆是，對我嚟講佢就好似一個未出世既小朋友，仲係老豆個春袋裡面游下游下，完全未見過世面！」

▲ 梁裕恆有意代林作與鍾培生出戰。（Facebook圖片）

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Flow表示尊重林作

到晚上Flow轉發報道，撰長文強調向鍾培生「挑機」並非「抽水」，聲稱只是想叫「有錢人，檢點啲！」表示自己非常欣賞和尊重「讀書人」的代表林作：

林作始終係一個「讀書人」，孫中山搞革命都冇人會叫孫中山去打交，當時既軍閥亦懂尊重「讀書人」。我同你呢個「有錢仔」講唔好用錢去侮辱「讀書人」要打既（嘅）同我呢啲粗人打，雖然我亦一萬個唔想同你打，我唔想同你「呢啲人」扯上任何關係，我亦唔想比人覺得我恰你，我更加認為「香港唔應該行呢套」。

他再強調：「唔好同我講呢場拳賽係呢幾年最大嘅盛事。我話呢場拳賽係呢一年最悲哀嘅事。」Flow更有意代林作出征：「如果係都要打，同我打，唔需要你攞錢出嚟 ，100萬零1蚊我比你，我死都會籌到比你。打得贏我攞去！」

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曾力撐黃心穎

梁裕恆（Flow）曾於2016年參選香港先生打入十強，當時更辭掉消防員正職，落選後入讀無綫藝員訓練班並成為旗下藝員，去年二月結束與無綫僅三年的賓主關係。

他曾於「安心事件」中支持黃心穎，指她是事件中的受害者，引網民不滿。去年又就同屆港男黎振燁車廂偷食朱智賢一事，批評對方的人品。

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