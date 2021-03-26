【恐怖意外】iPhone放床頭充電突起火　17歲少女臉頰遭燒傷毀容

▲ iPhone放床頭充電突起火，17歲少女臉頰遭燒傷毀容。

過去不時發生手機充電引發的家居事故，甚至造成人命傷亡。近日英國一名少女在睡覺前將iPhone放在床頭充電，未料過了不久，充電線突然起火，少女臉頰被燒傷，留下一大片紅色疤痕，觸目驚心。

根據《每日郵報》報道，17歲的霍爾（Amie Hall）早前在睡覺前把iPhone放在床頭充電，但過了不久，充電線突然閃出火光，很快就把床單、被子燒著，躺在一旁的霍爾閃避不及，臉頰被燒傷。

她憶述當時情況指，事發時她嚇得立即跑出房間，而母親就立即衝進房間滅火，她臉頰被燒傷後感到很痛，留下大片紅色疤痕。

霍爾表示，自己使用的是Apple原廠的充電器，不過目前未能判定iPhone起火的原因，而Apple表示會與霍爾聯絡，仔細調查意外。

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安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣