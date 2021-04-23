打破膽固醇的迷思 膽固醇不能不控　極高危人士壞膽固醇更要愈低愈好

近期坊間及網上有傳言指膽固醇多少也無礙健康，不少人因而對膽固醇放下戒心，甚至停止降膽固醇治療。實情是大型研究顯示，壞膽固醇水平每降低1mmol/L，患心血管疾病的風險便可降低23%，反映降低壞膽固醇有其原因，也促使國際指引不斷收緊治療膽固醇的目標，其中極高風險人士需將壞膽固醇水平降至低於1.4mmol/L並把壞膽固醇水平控制至原來的一半或以下，以減低心血管疾病發作的風險，所以壞膽固醇數值是愈低愈好。

膽固醇是身體必需的元素，細胞膜、膽汁及荷爾蒙等均需要膽固醇來製造，但體內的膽固醇太多，通常是指壞膽固醇過高，卻不是好事。原因是壞醇固醇過多是引致血管粥樣硬化的元兇之一，膽固醇可積聚在血管內壁，可形成脂肪斑塊令血管收窄，於是引起各種血管病變，如心臟病及中風等等。

壞膽固醇愈高 患病機會急升

澳門心臟專科醫生鄧錫偉指出，大型研究早已表明，壞膽固醇每上升1 mmol/L，便可令男性及女性患上冠心病的機會分別上升42%及37%。相反，壞膽固醇每下降1 mmol/L，則可令患病風險降低23%。

不過，鄧醫生發現近年網上有傳言指美國營養學組織「平反」膽固醇，不再規限膽固醇的攝取量，導致部分病人有誤解，以為可以放任膽固醇上升，例如有曾經出現血管堵塞並患有高血壓的病人，因此誤以為毋須嚴格控制壞膽固醇。

其實美國膳食指南在2015年剔除每天攝取膽固醇限制，原因是未有足夠證據就攝取量作出建議，而指南仍沿用美國國家醫學研究院的建議，膽固醇的攝取量應是愈少愈好。

高危病人要令壞膽固醇達標

鄧醫生認為，無論是美國還是歐洲指引，近年都進一步收緊對壞固醇的控制目標，其中歐洲心臟協會2019年指引便建議極高風險人士，應將壞膽固醇降低一半及低於1.4 mmol/L，即使是較低風險人士，亦要降至低於3.0 mmol/L（見附表），顯然壞膽固醇應該是「愈低愈好」，特別是曾經或有較高機會患上心血管疾病的人士。

歐洲心臟協會建議，醫生應評估病人患心血管疾病的風險，然後再設計適合病人的療程和目標。而近年降膽固醇治療有很大的發展，除了沿用的他汀類(statin)和膽固醇吸收抑制(ezetimibe)外，近年亦有較突破的生物制劑—PCSK9 抑制劑，為降膽固醇治療帶來更多進步。

鄧醫生表示，一般他汀類藥物是首選治療，但若用到最高劑量仍未達標，又或出現無法承受的副作用，可加入膽固醇吸收抑制劑及PCSK9抑制劑。

PCSK9抑制劑助降膽固醇及減低心血管病風險

他稱，研究顯示他汀類藥物加膽固醇吸收抑制劑可令壞膽固醇降低50至60%，若仍未能令病人的壞膽固醇達標，又或需短時間內降低膽固醇的高風險病人，一併使用PCSK 9抑制劑就能將膽固醇額外降低50%，因此對於一些無法達標的病人，應盡快使用PCSK9抑制劑。

例如他便看過一名八十多歲的病人，已經接受過通波仔又曾三次中風，屬於非常高危的類別。當時病人的壞膽固醇超過3.0mmol/L，有需要降低壞膽固醇以減低風險，但病人使用他汀類藥物後，出現肌肉疼痛等副作用，於是轉為每兩星期注射一次PCSK9抑制劑，成功令壞膽固醇降至接近1.0mmol/L，三年多來也沒有再次中風或心臟病發，亦無明顯不適或副作用。

鄧醫生表示，不少病人都因為他汀類藥物的副作用而使用其他治療，而臨床見到PCSK9抑制劑的副作用不多，較常見有注射位置有腫硬情況，通常在一兩日後便消失，亦有少部分人有疲倦感覺，亦會慢慢消退，故此大部分病人都能接受比針劑治療。過去有關注指膽固醇太低可能帶來問題，例如會增加腦出血的風險，但目前的研究和文獻均未發現因PCSK9抑制劑使膽固醇水平降得太低而出現事故。

運動飲食控制 配合治療最有效

鄧醫生強調，即使治療將壞膽固醇降至目標水平，病人仍需要繼續治療，否則壞膽固醇和風險都會打回原形，之前的努力便會白費。因此控制膽固醇水平可說是病人的終生事業，成功的關鍵是病人能夠依時用藥和覆診，而其經驗顯示，多達八至九成病人都能夠在醫生的幫助下，令壞膽固醇控制在目標水平。

最後鄧醫生提醒大家，要認識膽固醇的影響及相關治療的選擇，並強調病人要重視壞膽固醇對心血管及其他器官的影響。此外，除了聽從醫生指示食藥打針，運動和控制飲食亦對控病十分重要，例如他見過有壯年男士因為每天吃大量雞蛋而導致膽固醇爆標，因此大家必須注意飲食，以及多做運動，若努力過後膽固醇仍高，便要考慮藥物治療；如本身有腎或心血管病等疾病或高危人士，則更須盡快求醫，以減低膽固醇過高帶來的健康危害。

膽固醇高低無樣睇

壞膽固醇是高是低，難從外觀察覺，因為即使壞膽固醇過高也不會產生不適症狀，縱使肥胖的人容易膽固醇超標，但瘦削人士亦不能倖免，原因是膽固醇不但受飲食影響，也可以由家族遺傳引起。

澳門心臟專科醫生鄧錫偉表示，統計顯示香港約有一半人有膽固醇偏高的問題，情況遠比糖尿病和高血壓為嚴重。

他解釋，膽固醇過高的成因有很多，例如都市人飲食習慣不平衡，進食肉類、糕點、煎炸類食物等含有大量高膽固醇和反式脂肪的食物。部分患者則屬於家族遺傳的高膽固醇，他們因為染色體變異，令肝臟無法有效回收及分解血液中的膽固醇，導致膽固醇過高。另外，其他因素如肥胖、吸煙、缺少運動、年老等，都是膽固醇過高的風險因素。

由於膽固醇高和體型沒有直接關係，即使體型瘦削人士，都有機會有高膽固醇症。因此鄧醫生建議市民，最好是定期抽血檢測自己的膽固醇水平，確認膽固醇維持在健康水平，若發現膽固醇過高則應盡早接受適當治療和跟進，以減低發生心血管疾病等併發症的風險。

（資訊由澳門鄧錫偉醫生提供，為鼓勵市民認識健康資訊，本文章由安進香港支持製作）

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