政府委任新一屆香港電影發展局委員 4月1日生效任期2年
社會 10:40 2021/03/26
政府今日（26日）公布，行政長官委任新一屆香港電影發展局（電影發展局）委員，任期2年，由2021年4月1日起至2023年3月31日。商務及經濟發展局局長邱騰華歡迎有關任命。他表示，電影發展局在推動香港電影業發展方面一直擔當重要角色，相信憑藉各委員在業界的豐富經驗、卓越成就和廣泛代表性，新一屆電影發展局定能繼續向政府提供專業意見，並持續為促進電影業界長遠發展作出貢獻。
邱騰華歡迎新任副主席張婉婷、五位來自電影業界不同範疇的新任委員，以及兩位透過政府推行的第三期「青年委員自薦計劃」獲委任的新成員。他亦感謝即將離任的委員對於電影發展局的寶貴貢獻，他們分別為副主席莊文強、委員錢小蕙、馮子昌、鄧小慧、唐慶枝及黃修平。
新一屆電影發展局委員名單如下：
- 王英偉博士（主席）
- 張婉婷（副主席）（新委任的委員）
- 陳羅超（新委任的委員）
- 張艾嘉
- 郭嘉銘（新委任的委員）
- 林家棟
- 林秉琨
- 林淑賢（新委任的委員）
- 劉浩良（新委任的委員）
- 劉健樂（新委任的委員）
- 李英洛
- 鄧漢強
- 黃嗣輝
- 黃進
- 黃培達（新委任的委員）
- 黃德慧
- 黃宏達（新委任的委員）
- 嚴嘉念
- 商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）（副主席）（當然委員）
- 香港貿易發展局總裁或其代表（當然委員）
以下為新成員的簡歷：
張婉婷
- 張婉婷是一位知名的本地導演、監製及編劇，她曾執導、監製及為多部獲獎電影撰寫劇本，當中包括《歲月神偷》、《七小福》及《秋天的童話》。她現任香港電影導演會會長及香港國際電影節協會副主席。
陳羅超
- 陳羅超是無限動力實業有限公司的創辦人兼董事總經理，該公司經營本地娛樂業務，透過製作、發行和版權交易及區域和國際宣傳，參與發展多項影視節目。
郭嘉銘
- 郭嘉銘透過第三期「青年委員自薦計劃」獲委任，他現職穆迪投資者服務公司分析師，並持有特許金融分析師和註冊會計師資格。
林淑賢
- 林淑賢是現任香港電影製作行政人員協會會長，亦是ViuTV助理副總裁，負責戲劇製作。
劉浩良
- 劉浩良是一位知名編劇及新進導演，曾參與賣座電影，包括《畫皮》、《一個人的武林》及《衝鋒車》。他是現任香港電影編劇家協會會長。
劉健樂
- 劉健樂透過第三期「青年委員自薦計劃」獲委任，他從事法律工作，現職國際知識產權商業化促進會策劃聯繫經理。
黃培達
- 黃培達是香港知專設計學院數碼媒體學系系主任，主要的專業範疇包括電影電視製作、立體電腦動畫、數碼特效製作、互動媒體及超媒體設計。
黃宏達
- 黃宏達是昇飛國際數碼特效製作有限公司創辦人，亦是一名著名的視覺特效總監，曾為多部得獎電影（包括《頭文字D》、《長江7號》及《烈火英雄》）製作視覺特效。
電影發展局於2007年成立，職責是就電影業發展的政策和措施，包括培訓人才、提升港產片製作、開拓市場及拓展觀眾群，向商務及經濟發展局局長提供意見。
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記者：陳子謙