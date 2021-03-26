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【奢華品牌】HERMES推蘑菇皮手袋邁進環保一步　琥珀色Victoria Bag年底推售

休閒消費 12:28 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

HERMES宣布，將會推出由蘑菇製成的環保皮革手袋，來替代動物皮革，向可持續性發展和環保邁向一大步。

HERMES是不少女士們購買手袋的終極目標，Kelly和Birkin等數之不盡的手袋型號，都是有錢都未必買得到的手袋。最近，HERMES宣布，將會推出由蘑菇製成的環保皮革手袋，來替代動物皮革，向可持續性發展和環保邁向一大步，但問題是在產品售價仍然高企下，消費者可會賣帳購買蘑菇皮產品？而不選購動物皮革製的手袋？

蘑菇皮製的Victoria Bag將會年尾推出。（圖片品牌提供）

時裝業是影響地球環境的工業之一，就以生產手袋為例，皮革染色過程會直接污染水源，所以不少環保人士視時裝業是破壞地球生態的罪魁禍首之一。

有見及此，近年不少時裝品牌都積極發展環保物料，身為時裝龍頭的HERMES亦不怠慢，早前宣布與美國的生物科技公司MYCOWORKS合作，研發出蘑菇製皮革，並將品牌其中一個Victoria Bag採用這一種物料推出市場。

說開MYCOWORKS這一間公司，原來早在2003年以菌絲體（即形成蘑菇的生物體營養部分）製成與皮革相當接近的物料，HERMES則早在3年前與該公司接洽，透過該公司培養的蘑菇精細菌絲體，製作出類似質感酷似皮革的永續物料SYLVANIA，顏色更和品牌常用的琥珀色相似，而這個全新的Victoria Bag將於今年年底正式推出市場。

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這一次HERMES的行動可說是向可持續性發展踏出一大步，因為品牌過去在動物皮草問題爭議一直堅持自己生產上的立場，例如2015年PETA控告位於美國德州和津巴布韋的HERMES鱷魚皮具供應商，PETA提供鱷魚在養殖場被割喉的錄像，加上品牌去年12月在澳洲興建鱷魚養殖場等，如今能夠開發人造皮料無疑是一件好事。

但問題是，HERMES的皮具以高質素的皮革見稱，加上蘑菇皮製的Victoria Bag售價不會低得去那裏，如是這消費者最後的選擇會是甚麼？會否賣帳給環保物料，更是值得令人反思。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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