【大馬女神】林宣妤與TVB提早解約　Serene成李澤楷旗下經理人公司藝人

▲ 「大馬女神」林宣妤（Serene）被指已秘密回港，並加入李澤楷旗下首位藝人。

現年24歲的「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年奪得《國際中華小姐競選》亞軍後加入TVB，不過後來留港發展3年後，林宣妤表示不適應香港生活而返回馬來西亞生活。

不過最近有指林宣妤已低調回港，並透過本身也是來自大馬的楊紫瓊認識李澤楷，並加入小小超開設的經理人公司，成為該公司旗下的首位藝人，更有指李澤楷有意將她捧成如湯唯般的國際級明星。

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與TVB提早結束合約

林宣妤於2017年參加《國際中華小姐競選》奪得亞軍後入行，在前年於《她她她的少女時代》才首次演劇集，並憑標緻樣子引起不少觀眾注意。

相隔一年，再推出第二套參演劇集《反黑路人甲》，不但戲分增加，發揮機會更是不少。之後再於《使徒行者3》與林峯合作，亮眼演出漸漸入屋。

然而，她拍畢3套劇集後便因未能適應香港生活而與TVB提早結束合約，因此返回老家馬來西亞發展。

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曾患上暴食症

Serene曾接受TOPick專訪時透露初入行時獨自留在香港，未能適應本地的急速節奏生活，因此壓力過大患上暴食症：「壓力多數是自己給自己，想在劇集內做到最好，對自己有很高的要求。」

她回憶指：「當時並不知患上暴食症，只是難過時就想一直吃東西，但吃完又驚胖去扣喉。後來看了很多有關暴食症的影片及文章，便知自己有問題。」

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在患上暴食症期間，Serene指心情是惡性循環，吃完東西會感內疚，不能面對自己，又逼自己好緊繼續減肥，致傷害了身體，最後花了一年時間才回復正常正活。

近日，李澤楷開設了Noble Castle Asia經理人公司經楊紫瓊認識了Serene，並招攬為旗下首位藝人。有指李澤楷親自游說已退休並定居於美國的湯唯和劉詩詩前經理人Maria出山，可見小小超十分重視Serene。

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Serene接受媒體表示，因為參選《國際中華小姐競選》時，楊紫瓊小姐為評審之一，由此二人曾有見過一面之緣。當楊紫瓊知道李澤楷想開經理人公司時，就推介了一些馬來西亞演員給他，其中一個就是Serene。

其實李澤楷本身早已擁有另一家娛樂公司大國文化，旗下藝人包括MIRROR、ERROR等，所以Serene日後頗有機會與MIRROR、ERROR合作。

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