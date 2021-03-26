【靚太安樂窩】孝順仔女夾45萬裝修498呎公屋　為退休爸爸設計實用廚房

▲ 子女夾錢為退休爸爸裝修樓齡30多年的大圍顯徑邨。

父母退休後，留在家的時間增加，自然對家居的舒適度要求更高。是次個案一家4口住在大圍顯徑邨498呎自置公屋單位，適逢爸爸踏入退休階段，子女夾$45萬為單位大改造，送給爸爸一份退休禮物。

負責這單位裝修的Castle Design House Ltd的室內設計師Chris接受TOPick訪問，指一家4口是第一批搬進大圍顯徑邨的住戶，後來買下這公屋單位，住了30多年的單位殘舊，藉著爸爸退休，有工作能力的子女夾錢為單位大改造。

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Chris表示他把單位全爆（除了主力牆，清拆其他牆身），再間成3間睡房，然後擴闊客廳空間，又把廚房改為開放式廚房，增加客廳的空間感。

爸爸喜歡下廚，所以在廚房設計上花了心思，讓他在闊落的空間大展廚藝。

由於一家4口感情要好，他們一致希望客廳大一點，令他們平日可在客廳聚在一起，享受家庭樂。Chris以簡約風格加入木系元素設計出長型的客廳，平時一家4口可以在近窗位置的沙發上看電視及聊天。

此外，他們可以到開放式廚房旁邊的飯桌享用晚餐。整個客廳都很闊落，一家人平時可輕鬆舒服地聚在一起。

為了令父母安全地在家活動，Chris在客廳及房間採用木地板，比起用地磚，行路時腳掌更溫暖，又不易滑倒。

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由於擴大了客廳，3間睡房的空間需減少。但Chris善用房門頂部空間及組合衣櫃及書枱，令有限空間不旦可放下書枱、衣櫃及睡床，爸媽、兒子及女兒都享有一個「麻雀雖小，五臟俱全」的私人小天地。

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整個工整大約花3個月完工，裝修後，單位間隔更實用，也因為增加了不少收納位置，家裡的物品擺放得整齊有序，家裡更有空間感，一家4口都很滿意改造後的安樂窩。這工程費用約45萬，細項如下：

現場木器、傢俬及所有門：$16萬

木工：$5萬

電力：$4萬

泥水：$6萬

清拆：$3萬

水喉：$3萬

油漆：$4.5萬

鋁窗：$4萬

同場加映：把廚房裝修到靚一靚，可以更享受下廚樂！為大家推介簡易健康食譜【下一頁】

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記者：王芷瑩