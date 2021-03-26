政府再度委任蘇澤光為機管局主席　任期2年至2023年5月31日

▲ 政府委任機管局新一任成員。（資料圖片）

政府今日（26日）宣布再度委任機管局現任主席蘇澤光及3名現任成員，並委任2名新成員。有關委任於2021年6月1日生效。機管局主席蘇澤光的任期為2年，至2023年5月31日。獲再度委任的成員為易志明、盛智文博士和黃冠文。易志明和盛智文博士的任期為1年，至2022年5月31日；黃冠文的任期則為3年，至2024年5月31日。

兩名新委任的成員為趙式明及唐嘉鴻，任期3年，至2024年5月31日。何俊賢及黃永灝將於2021年6月1日離任。運輸及房屋局局長陳帆衷心感謝他們在任期間一直就香港國際機場的服務及發展提供寶貴意見，對機管局的工作貢獻良多。根據《機場管理局條例》，機管局的主席及成員由行政長官委任。有關委任已載於今日的政府憲報。

機管局由2021年6月1日起的全體成員名單如下︰

蘇澤光（主席）

陳仲尼（成員）

趙式明

周雯玲

歐智華

梁頴宇

盧偉國博士

唐嘉鴻

黃冠文

王鳴峰資深大律師

胡文新

易志明

盛智文博士

運輸及房屋局局長

財經事務及庫務局局長

民航處處長

機管局行政總裁（當然成員）

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記者：陳子謙