【酒店自助餐】普慶餐廳推期間限定燒烤自助餐　歎巴西烤肉串品嘗南美風情

▲ 普慶餐廳推出期間限定的燒烤主題「普慶烤激樂」，燃燒放假的熱情。(餐廳提供)

位於Eaton HK內的普慶餐廳（The Astor）設有7個美食專區，供應多款國際化美食，包括生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等等，由3月29日起，普慶餐廳推出期間限定的燒烤主題「普慶烤激樂」，當中烤物有來自世界各地不同種類的食材，將餐廳的熱葷區擠得熱烘烘，為夏天打響頭炮。

包括全新南美烤肉小站，以巴西馳名烤肉串方法，在鐵串上穿著各式肉類，當中不乏食客喜愛的牛肉眼、雞腿、各式肉腸等，再用炭火燒烤，炭香四溢。大廚更悉心準備了秘製阿根廷辣椒醬（Chimichurri）及10款特色辣醬，將完整南美滋味呈現食客眼前。

另外的7個美食專區，除了繼續有多款凍海鮮可選擇外，更搖身一變成充滿亞洲風情的香口烤焗美饌，泰式燒海鮮、炙燒大頭蝦、蒜香檸檬燒蠔、牛油芝士烤焗開邊龍蝦等等。

▲ 各囼食材串起來的燒烤，送啤酒最正。(餐廳提供)

還有原隻香草烤羊脾及路易斯安那風味烤雞，香氣撲鼻，肉汁滿載，萬勿錯過。不要錯過款式多多的各日式串燒，如鯖魚串燒、牛肋肉串燒、味噌茄子串燒等等應有盡有，更有香燒明太子飯糰等，幾款不同口味任君嘗。 在中式餐區，更有由米芝蓮一星中菜廳逸東軒行政總廚譚師傅主理的蜜汁燒叉燒，絕對是每位來普慶用餐的食客不能錯過。

食著啖啖燒烤美食，又怎能少了一杯消解熱氣的飲品呢？客人可選擇多款夏日消暑清爽特飲，包括椰果蜜桃茶、仙草烏龍奶茶、檸檬薏米水、柚子梳打、生薑梳打、蜜糖菊花茶等等。今次因應燒烤主題，更特別推出了朝日生啤（$58）買一送一優惠，滿足一眾啤酒狂迷要求，亦提供清酒無限暢飲優惠只需$88。

普慶烤激樂

日期：3月29日至5月31日

午市：12nn-2:30pm

周一至五：$308（成人)、198（小童及長者)

周六、日及公眾假期：$378（成人）、$278（小童及長者）

晚市：6:30pm-9:30pm

周一至四：$568（成人）、$398（小童及長者）

周至日及公眾假期：$618（成人）、$448（小童及長者）

備註：另收加一服務費

地址：香港九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901

記者：郭秀芳