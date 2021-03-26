【消失的妻子】純情男5年儲19萬娶20歲越南女　唇膏塗衛生巾拒行房結婚6日人間蒸發

▲ 純情男5年儲19萬娶20歲越南女，唇膏塗衛生巾拒行房相處6日後人間蒸發。

台灣一名30歲李姓男子5年儲約70萬台幣開心迎娶一名20歲越南新娘，怎料雙方僅相處6日，女子竟突然人間蒸發，男子不得不到社交媒體懸賞1萬元台幣（約2716港幣）尋妻。從男子上載的圖片中，女子的「超厭世表情」太搶鏡，引來網民熱議。然而，李男以為妻子因想念家鄉而沒有表情，故特別體諒，他又擔心妻子人生路不熟，擔憂其安危。後來，李男透露其妻子早有悔婚的徵兆，更公開女子的長相及逃跑的畫面。

綜合台灣媒體報道，現年30歲的李男在冷凍廠工作，5年來辛苦存來約70萬台幣（約19萬港幣），2019年經過中介介紹，迎娶年僅20歲的越南年輕女子。沒想到，妻子到達台灣完成22天隔離檢疫後，二人相處6天後，妻子在3月20日凌晨突然離家出走，赤腳跑出家門，在陌生人的接應下搭上私家車離開，從此音訊全無。

▲ 男家在越南大排筵席。（Facebook圖片）

到台灣後一副「厭世臉」做懶人

從相片可見，妻子在3月13日完成隔離檢疫後，李男帶同妻子到處遊玩，惟女方多面無表情或眉頭深鎖，完全是一副「厭世臉」。李男表示，妻子到台灣後眼神閃爍，一直避免與他對視，「這2年只有6天20小時在我家」，但他以為妻子思鄉心切，給予包容。可是，他憶述，妻子在家6天整天在床上玩手機，對任何人都不理不睬，一直裝聾作啞，只用手機做翻譯溝通。直到他看見閉路電視畫面才發現原來妻子會跑步。

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李男後來曝光二人在越南的婚紗照，當時的妻子面帶微笑，但到台灣後她態度180度改變。李男的父親表示若新抱回家會原諒她，

在這邊好好過生活，人都會犯錯，犯錯了解釋清楚，追求婚姻共同未來，我們是可以接受的。

驚揭妻子一直演戲 唇膏塗衛生巾拒行房

但是，李父及後再向媒體透露，指新抱一直演戲，「她在越南那裡時演得很好，沒有發現異狀，我那時候看就覺得夫妻恩愛，去她家時也都一切正常，來我家時臉色卻變得很不好。」他再提到新抱曾經欺騙其兒子說自己經期到拒絕行房，

她有在垃圾桶裡放衛生巾，但結果就發生這樣的事，她跑了之後，我們就有去垃圾桶看，結果發現衛生巾上根本沒有血跡，紅色的部分是用唇膏畫的，這根本就是惡意詐騙，證據現在都還在我手中。



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責任編輯：王明芳