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【疫情減壓】日本人氣插畫家GOTTE首個海外插畫展　45幅小倉鼠助六原畫進駐海港城美術館

休閒消費 12:37 2021/03/26

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海港城・美術館由即日至4月18日，舉行日本人氣插畫家GOTTE首個海外原畫作品展覽《助六の日常》插畫展，展出合共45幅「小倉鼠助六」的原作。

（海港城美術館提供）

助六原是插畫家GOTTE的寵物倉鼠，初時GOTTE只是隨意繪畫助六的素描圖，不知不覺變成了專門描繪倉鼠的畫家。她的丈夫わつみ也是創作伙伴，負責提議不同的人類活動構思，讓助六進行各種人類瑣事，愈畫愈出色，在Instagram等社交媒體已有超過31萬名支持者，且愈來愈受歡迎，其粉絲群遍佈日本、亞州及歐洲等各國。

助六生活得多姿多彩，艷煞旁人。他是個美食家，又是電影鑑賞家；累了就窩在家裏滑手機，叉足電就再繼續旅程。GOTTE表示：「我的作品通常都是在網上發布，因此大家很難看到細節。很高興可以與香港觀眾分享我的作品原作。」

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除了過往的歷險故事外，是次展覽還展示和出售全新「助六遊香港」系列──小倉鼠助六飽覽香港景色、嘗遍香港美食的5張全新作品。這是GOTTE第一次在日本境外放售原作。助六的香港之旅，被五彩繽紛的霓虹燈光迷倒，不停自拍。相信很多觀眾都會與助六產生共鳴。

GOTTE：「我想像：如果助六去香港旅行，如果倉鼠的世界有香港……是一邊想像一邊描繪。」

除了是次展出的「助六遊香港」系列，其他原畫都是非賣品。展覽特別設計了一套共15張的紀念畫卡，供粉絲們收藏。現場更有琳瑯滿目、限量發售的紀念精品，快把小倉鼠助六帶回家吧！

《助六の日常》GOTTE首個海外原畫作品展覽

日期：即日起至2021年4月18日

時間：11am-10pm

地點：海港城・美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：李越樺

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