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【緋聞男女】傳黃宗澤撻着27歲內地千金　Bosco被指「封盤」準備做駙馬爺？

娛樂 12:04 2021/03/26

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熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

黃宗澤被傳與內地網紅撻著。

去年底踏入40歲的黃宗澤，頻頻有劇拍也有自家生蠔生意，事業發展順利，可是一直未肯「封盤」成家立室。而黃宗澤的緋聞一向不少，最近的一位緋聞女友就是陳嘉桓（Rose）。

雖Rose曾被多次拍到出入黃宗澤住所，但二人就未有承認戀情，陳嘉桓並於去年底二人更正式降級做普通朋友。

【聖誕節】陳嘉桓把黃宗澤降為普通朋友　疫情不敢周圍走聖誕與家人一起過

黃宗澤自與陳嘉桓傳緋聞後便未有新戀情。（Instagram圖片）

傳與內地千金相戀

至目前，黃宗澤也未有新戀情曝光。不過，日前一位內地網紅兼珠寶千金翁曉君，在微博貼出一張自拍及孫佳君的九格圖，寫道：「宗澤說我長得像她，這是我唯一一個覺得確實有點像的人」。

之後，網民就詢問「宗澤」是否黃宗澤，並問「在一起了嗎」，翁曉君就用另一微博帳戶回覆：「嗯」，令人以為要公開戀情。

翁曉君是內地珠寶品牌的千金。（微博圖片）

翁曉君澄清緋聞

翁曉君是內地珠寶品牌的千金，家境富裕，在福建及深圳也有房產，從她的日常生活照可見她現居於複式大宅。

另外，她在微博也擁有逾23萬粉絲，是一位小網紅，平日愛影靚相，也會拍廣告。不過她就曾與內地男星劉宇超有過一段婚姻，育有一名現年2歲的女兒。

雖然黃宗澤也是單身筍盤，但就有不少網民認為他不但比女方大13歲，而且緋聞多，不能「高攀」女方。

此事經廣泛討論後，翁曉君也忍不住刪除原文，並發聲防止造謠：「我真的服了！什麼就人家攀千金呀？營銷號真的夠夠的了！有毛病吧」。她又澄清：「暈……只是朋友啊！別亂說」、「我可害怕亂造謠。」並表示以後會注意說話。

    點擊圖片放大
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她於昨日（3月25日）又再表示：「今早我爸一早也知道這件事情！過來問我，我真的……無原來我的小號也有這麽多營銷號在盯著？我也覺得蠻可笑，盯我一個100線小博主幹嘛！？老粉知道我一直都是想說什麽就說什麽！怎麽現在變成小號和我粉絲說什麽都要避著來！真的沒意思，看來以後說話要注意了，對不起了老粉們，不能和你們那麽真實了。」

至於黃宗澤也回覆傳媒查詢表示，與翁曉君只是同枱吃飯，是朋友的朋友，因席間說了幾句笑，想不到會鬧出天大的笑話。

同場加映：高海寧專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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