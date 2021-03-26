【酒店下午茶】$258歎法式雙人下午茶送$2,550護膚體驗　九龍東皇冠假日酒店限時優惠

▲ 九龍東皇冠假日酒店法式浪漫超值下午茶。（酒店提供相片）

爆抵優惠！香港九龍東皇冠假日酒店餐廳星幕Cielo與美療護膚品牌Eurobeauté合作，於4月1日至6月30日推出「Cielo x Eurobeauté法式浪漫」下午茶，兩位用$258送$2,550之護膚品禮遇。

▲ 白朱古力慕絲長泡芙，非常精緻。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

下午茶茶點造型精緻，備有5款甜品及5款鹹點，甜品有榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕及朱古力慕絲長泡芙。小食則有煙三文魚忌廉芝士酥盒、煎吞拿魚粒配番茄乾、大蝦慕絲釀青瓜配黑魚子、法國羊奶芝士紅菜頭泡芙及燒牛肉藍芝士意大利香草包，香氣逼人，令人不能抗拒。

▲ 燒牛肉藍芝士意大利香草包，燒至微焦牛肉，令人食指大動。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

此下午茶於下午3時至5時供應，兩位用星期一至五$258另加一，星期六、日及公眾假期$278另加一。性價比高之處，享用此下午茶，每位客人可獲贈價值$2,550之禮遇，包括Eurobeauté體驗裝乙份 （內附炫金緊致膠原活膚精華5ml、水光新生面霜5ml及活效緊致亮眼霜 3ml）、憑換領卡換取Eurobeauté馬油全效柔絲面膜一片及免費OASIS beauty/OASIS homme按摩或美療體驗2選1，可選全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊致面部護理。

▲ 嘆下午茶可得Eurobeauté體驗裝。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

每日首位預訂下午茶的客人更可額外獲贈Eurobeauté皇牌產品——炫光金絲提升面膜組合一份。

Cielo X Eurobeauté法式浪漫下午茶

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓

訂座或查詢：3983 0688 / 3983 0638

記者：周美好