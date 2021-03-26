  • 23°C
香港時間 : 2021326日 (週五) 12:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店下午茶】$258歎法式雙人下午茶送$2,550護膚體驗　九龍東皇冠假日酒店限時優惠

休閒消費 11:54 2021/03/26

分享：

熱門 林鍾一戰 復必泰疫苗 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

九龍東皇冠假日酒店法式浪漫超值下午茶。（酒店提供相片）

爆抵優惠！香港九龍東皇冠假日酒店餐廳星幕Cielo與美療護膚品牌Eurobeauté合作，於4月1日至6月30日推出「Cielo x Eurobeauté法式浪漫」下午茶，兩位用$258送$2,550之護膚品禮遇。

白朱古力慕絲長泡芙，非常精緻。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

下午茶茶點造型精緻，備有5款甜品及5款鹹點，甜品有榛子千層酥、法式青檸撻、法式燉蛋泡芙、法國歌劇院蛋糕及朱古力慕絲長泡芙。小食則有煙三文魚忌廉芝士酥盒、煎吞拿魚粒配番茄乾、大蝦慕絲釀青瓜配黑魚子、法國羊奶芝士紅菜頭泡芙及燒牛肉藍芝士意大利香草包，香氣逼人，令人不能抗拒。

燒牛肉藍芝士意大利香草包，燒至微焦牛肉，令人食指大動。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

此下午茶於下午3時至5時供應，兩位用星期一至五$258另加一，星期六、日及公眾假期$278另加一。性價比高之處，享用此下午茶，每位客人可獲贈價值$2,550之禮遇，包括Eurobeauté體驗裝乙份 （內附炫金緊致膠原活膚精華5ml、水光新生面霜5ml及活效緊致亮眼霜 3ml）、憑換領卡換取Eurobeauté馬油全效柔絲面膜一片及免費OASIS beauty/OASIS homme按摩或美療體驗2選1，可選全身穴位指壓按摩或Vlift8微波炫金活顏緊致面部護理。

嘆下午茶可得Eurobeauté體驗裝。（香港九龍東皇冠假日酒店提供相片）

每日首位預訂下午茶的客人更可額外獲贈Eurobeauté皇牌產品——炫光金絲提升面膜組合一份。

Cielo X Eurobeauté法式浪漫下午茶

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓

訂座或查詢：3983 0688 / 3983 0638

記者：周美好

相關文章

【限時優惠】Ritz-Carlton推復活節4大快閃住宿優惠　$3,300起包4人自助早餐+$1,500消費額+香檳+小禮品【附訂購詳情】
11:17 2021/03/25
【限時優惠】Ritz-Carlton推復活節4大快閃住宿優惠　$3,300起包4人自助早餐+$1,500消費額+香檳+小禮品【附訂購詳情】
【酒店下午茶】帝苑酒店聯乘Darphin推春日下午茶　2位$598再送皇牌護膚體驗套裝
18:36 2021/03/23
【酒店下午茶】帝苑酒店聯乘Darphin推春日下午茶　2位$598再送皇牌護膚體驗套裝
【限時優惠】Frozen夢幻特展推出3大優惠　優惠門票$158+購物送迪士尼禮物+免費帶親友參觀【附優惠詳情】
13:40 2021/03/23
【限時優惠】Frozen夢幻特展推出3大優惠　優惠門票$158+購物送迪士尼禮物+免費帶親友參觀【附優惠詳情】
著數優惠 消費資訊 酒店 餐廳

最高瀏覽

【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
16:57 2021/03/25
【開放家庭】偕17歲弟酒店Staycation赤裸共浴曬合照　24歲港女毫不尷尬︰有咩問題？
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
15:35 2021/03/25
【復課】教育局研究復活節假後面授課堂安排　消息：最快明天公布最新措施
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場
12:53 2021/03/25
【半山命案】列堤頓道嘉和苑22歲青年寓所亡　救護員穿保護衣接報到場