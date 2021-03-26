【缺德同事】男同事飯後剪指甲周圍彈　打工仔崩潰：仲彈到去我張枱

▲ 一名打工仔在網上發文，指公司有男同事經常在飯後剪指甲，碎片更到處亂彈。

打工仔每天都要和同事朝夕相處，假如遇著騎呢、衛生習慣差的同事，簡直是職場噩夢。近日有網民抱怨，指公司一名男同事經常在午飯後剪指甲，聲音不但擾人，指甲碎更到處亂彈，甚至彈到事主的桌上。

該名網民於「香港討論區」發文，指一名男同事經常在公司剪指甲，尤其多在飯後時間進行，令事主相當困擾。

成日會拖個垃圾筒拖去佢個位，拎個指甲鉗出嚟...「啪」又一隻...「啪」又一隻...「啪」又一隻...「啪」又一隻...有幾次啲指甲仲要彈到去我張枱度...

該名男同事剪完指甲後，又會用指甲鉗磨平指甲，發出的聲音十分擾人。事主表示，不理解為何剪指甲這種事不在家中進行，無奈之下發文向網民求救。

貼文一出，引起大批網民回應，不少人批評該名男同事的做法噁心、不衛生，亦有人分享反擊方法。

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責任編輯：羅嘉欣