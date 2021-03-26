【逆境自強】經歷破產迷上賭博嫲嫲自殺終醒覺　富三代重新出發開餐廳︰不想再成為家人負擔

▲ 經歷破產及摯親自殺，富三代陳嘉華決定要重新出發開星馬菜餐廳。

「富三代」這稱呼，未必人人能扛得起。作為豪華飲食集團第三代接班人的90後陳嘉華（Jeffrey），比同齡的人早已行快一步。16歲就入行由廚房做起，後來兼任紅酒代理及餐飲顧問，5年前開酒吧夜場，怎料未成事已因資金問題要申請破產。

這記迎頭痛擊甚至令他一度沉迷賭博，直至經歷親人自殺才醒覺過來。2021年，他決定要忘記過去重新出發，一口氣開設星馬菜館「獅城」及人氣打卡Cafe「角落」，希望大家能對他這位富三代另眼相看。

▲ Jeffrey的爺爺陳欣是豪華飲食集團創辦人，他自細已跟爺爺出入酒樓學做生意。（黃建輝攝）

豪華集團承繼人16歲入行

Jeffrey的爺爺陳欣，是豪華飲食集團的創辦人，更是香港餐飲界數一數二的重量級人馬，經營屋邨酒樓生意30多年，高峰期曾開至30間分店，現時集團約有18間酒樓。

爺爺自細就跟我說，不用讀那麼多書，最好盡早出身打理家族生意，基本上大部分放假時間都在酒樓度過。

16歲時他更索性入行由廚房學徒做起，用兩年多時間學做叉燒、燒鵝及點心，慢慢再學樓面及管理工作。但傳統酒樓對於新世代而言未免太落伍保守，於是就靠從飲食業累積得來的人脈，兼任紅酒代理、開設公關製作公司，更擔任餐飲顧問為客人在廣州開辦首個24小時美食廣場，證明自己的實力。

▲ 陳嘉華曾經歷破產低潮，現在重新在飲食業出發，他非常感激在身邊默默支持自己度過難關的家人。（黃建輝攝）

太子爺創業竟致破產

5年前，他原本打算與朋友合資開夜場及酒吧，並獲酒商冠名贊助，怎料因資金及裝修問題未能按合約列明如期開張，最終被申請破產。對於挾着「酒樓太子爺」之名的Jeffrey來說，萬萬想不到破產竟會發生在自己身上。

當時已想盡辦法籌錢，其實家人一直不贊成我做這工作，我又不想加重他們負擔，雖然幾百萬對他們來說可能是小事，但我覺得是自己要跳出comfort zone做想做的事，就要自己承擔每個決定的後果，所以接受破產的事實。

沉迷賭博親人自殺終醒覺

破產那年，Jeffrey才20歲剛出頭，相比起其他90後，他早已經歷不一樣。「起初以為破產是很簡單，但想到自己與一般人不同，有參加商會或其他活動，始終外界對你的看法會改變，有很多閒言閒語，怎解釋也只會敷衍你。」

後來他索性絕迹所有應酬，有近年半的時間不願見人，每日躲在家裏意志消沉，更一度沉迷賭博。

他說︰「當時剛好有朋友失業又有錢，又有朋友從澳洲回來，沒事幹時最好就相約打麻雀，再賭馬、賭波，每次也去到盡，用五、六千元買波膽。其實我不是嗜賭的人，只為尋求刺激，用賭博去發洩、逃避。」

▲ 豪華大酒樓向來是名人飯堂，Jeffrey一家與劉德華也非常稔熟，圖中小孩就是Jeffrey。（被訪者提供）

然而，好景不常。在Jeffrey破產期間，嫲嫲又因為情緒病困擾而在家中自殺，這突如其來的痛擊，終令他醒覺過來。

嫲嫲的離開對我打擊很大，她生前希望我會是成功的人，希望我能重新出發，我為何要這樣對自己？由那刻起我決定要做好自己，重新出發，對家人有個交代，也不想成為老人家的負累。

重新裝備東山再起

生於飲食世家，Jeffrey自細就有個夢想，要擁有屬於自己的飲食品牌，於是他就朝着這目標進發，轉型做Foodie、寫專欄，甚至開設「食神華哥」Facebook專頁，慢慢在網上累積人氣，更把握時間修讀多個餐飲管理課程裝備好自己。

去年初他的4年破產期結束後，就立即東山再起，一口氣於中環蘭桂坊開設兩間餐廳，在最熟悉的飲食業重新出發。

以前只會死衝死搏，任何事也不理後果就去做。但今年我已經28歲了，沒太多機會讓自己去衝去撞，好運的話早已成家立室，不能再這樣鹵莽了。現在凡事做之前會不斷思考，想清楚，亦會比以前謹慎。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

無悔經歷讓自己成長

但過去一段戲劇性的經歷，Jeffrey笑言也沒有令他後悔。「我常說，如果這年齡我繼續讀書，生活又會不同。但我慶幸，這幾年來雖然不斷闖禍，行錯很多路，但我一直是在做自己喜歡的事，回想轉頭也是值得的。這幾年我吸收到的知識及經驗，會令我將來發揮得更好，事業重新起步亦會較其他人快。」

經歷失敗，忘記過去，再重新開始，他亦以過來人的身份勉勵其他追夢者。

「思想是很重要，以前挫敗了會不停埋怨，甚至想歪。其實跌低了不要緊，反而要大膽走出comfort Zone，找機會重新告訴人家，並給自己一個肯定：我是會成功的。」

中環開設新派星馬菜

Jeffrey東山再起後其中的一間餐廳就是主打星馬菜的獅城，店家位於中環晉逸蘭桂坊精品酒店1樓，環境旺中帶靜，裝潢走典雅舒適路綫，帶點私房菜的親切感。掌廚的Marco有多年地中海菜經驗，擅長烹調海鮮及醬料運用，反而為星馬菜加添多一份新派味道及層次，令口味更獨特。

店家所用的醬料全部是以秘方炮製或由星馬入口，如咖喱葉、喇沙葉等，富原產地風味又不含色素，夠天然。招牌菜包括有巴生肉骨茶，一般肉骨茶會分為較重胡椒味的新加坡版，以及較重藥材味的馬來西亞版。

▲ 獅城環境走優雅路綫，是主打傳統與新派融合的星馬菜餐廳。（黃建輝攝）

獅城肉骨茶（$360/6位用）就偏向馬來西亞版，單是香料已用上10幾種，用料更非常豐富，跟足傳統配方用上豬骨、豬踭、大腸、五花腩及排骨，再加原個蒜頭煲3、4小時才完成，原汁原味。

而另一款招牌菜獅城咖啡骨（$158），因為醬料調配較繁複，在坊間星馬菜館屬少見，用咖啡粉調製的醬汁是店家自家秘方，製成的骨有香濃咖啡味又帶微甜，不會搶掉骨的濃郁肉味，新鮮製作，肉質仍嫩滑juicy。

獅城

地址：中環蘭桂坊德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店1樓

電話：2382 4888

營業時間：12nn-10pm

記者：黃依情