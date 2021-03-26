【無品老師】男童疑發展遲緩被嫌棄　幼稚園老師IG公開相片取笑「智障日常」

▲ 台灣一名幼稚園老師，在社交平台公開男學生照片並標籤為「智障日常」，遭網民炮轟。

每個小朋友的發展速度都有不同，照顧他們可能需要更多耐性。不過在台灣，有幼稚園老師不但嫌棄一名男童不能自理，更加將小男生的相片上載到社交平台分享，並標籤為「智障日常」。截圖其後被公開轉載，惹網民憤怒炮轟。

男童自理能力低被標籤為「智障」

在台灣，一名網民在Facebook群組「靠北幼稚園」投稿，怒斥其任職幼稚園老師的朋友。事緣該名老師在自己的IG分享了即時動態，投訴一名男童「飯吃不好，水喝不好，書包收不好，口罩戴不好，還尿在教室裡」，並在照片上標籤「智障日常」，羞辱自己的學生。而且批評男童的母親，仍然覺得自己的兒子很好，

完全不知道自己，確定是生出了一個社會敗類，全家都沒救了。

▲ 該名老師投訴男童不能自理，指即使加薪雙倍也不願教導他。（網上圖片）

▲ 該名老師指不會再理會男童。（網上圖片）

該名老師更直言，即使加薪雙倍也不想照顧男童，

就是太期望他變成正常人，才會那麼不爽。放生他的話，我每天就開開心心了。

又指自己將會由翌日開始，不會再理會男童。

網民公審支持將老師「起底」

投稿的網民表示，雖然自己跟事主是朋友，不過坦言「真的看不下去」，指摘事主為人師表竟口出狂言，又批評沒有站在家長的角度理解事情，「如果那是自己的孩子被這樣說有何感想」。投稿人又指該名老師在台北一間幼稚園工作，而且有經營自己的YouTube頻道，但並不是很出名。

帖文一出引起網民熱議，大罵事主完全沒有同理心，根本不配做老師，「不要在幼教界生存」、「這老師的行為和言論已經不適教了」、「每個人都有情緒可以理解，但這是您的職業」。又有網民擔心男童在學校如何被對待，亦有人支持將這名老師「起底」，向學校投訴。

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責任編輯：王明芳