蒸氣洗衣機殺菌除味兼去皺　多種機型適合家居所需

外出後立即洗手、清洗衣物、甚至洗澡已經是「新常態」。大家在清洗衣物時也會特別留神，不希望將細菌帶回家，於是採用高溫清洗或延長洗衣時間。但洗衣時間過長、水溫太高也可能會令衣物褪色或破壞衣物纖維。想要洗衣洗得乾淨，又唔想洗到啲衫殘哂，就可能要選擇一部具備蒸氣功能的洗衣機。

其實早在7年前，已經有品牌為洗衣機引入蒸氣功能，利用蒸氣護理衣物。蒸氣除了可以撫平衣物上的皺褶，更加可以有效為衣物殺菌、去除致敏源，所以擁有蒸氣功能的洗衣機是近期很多人的心水選擇。

蒸氣防敏洗滌 深層清潔衣物纖維

有些人會以為加入大量洗衣劑才可以有效去除污漬、細菌等，其實殘留的洗衣劑反而容易引致細菌滋生，導致皮膚過敏，長遠亦會損害衣物纖維。在洗衣過程中加入蒸氣有助徹底清潔衣物，亦無須使用過多洗衣劑。

以來自瑞典的伊萊克斯「蒸氣洗衣機系列」為例，於洗衣過程中加入蒸氣，利用蒸氣打開衣物纖維，達致深層清潔的效果。過程中除了可清除肉眼可見的塵埃及污漬，經測試證實亦有效去除99.9%*微不可見的致敏源、微生物及細菌，適合家中有幼童或有鼻敏感、容易過敏的人士。另外，亦可以直接選用蒸氣防敏洗衣程序，簡單一按即可「蒸洗同步」，簡單方便。

*有關細菌測試適用於指定型號。

蒸氣輕柔護理 洗衣免熨一鍵實現

部份洗衣機品牌的蒸氣功能較為單一，可能只有一種蒸氣洗衣程序，限制了洗衣量。而伊萊克斯作為較早引入蒸氣功能的品牌，其全新蒸氣洗衣機系列設有多個不同蒸氣選項，除了上述為衣物深層除菌防敏外，更可以快速清新除皺、免熨洗衣。伊萊克斯「蒸氣洗衣機系列」部份型號設有獨立的蒸氣清新護理程序，不需要重新清洗衣物，只要35分鐘就能夠去除衣物皺褶及異味，特別適合在換季時使用，令衣物煥然一新。另外，為配合都市人急速的生活節奏，系列亦設有蒸氣除皺洗衣選項，透過於洗衣程序最後階段加入蒸氣，令衣物保持柔順平直，節省熨衣服所需的時間。

▲ 襯衣等易皺衣物，使用伊萊克斯「蒸氣洗衣機系列」的蒸氣除皺功能或獨立蒸氣清新護理程序後，可以撫平皺褶。

多種機型供選擇 39個月全機保養

香港地寸金尺土，浴室或廚房的空間未必非常充裕，有些家庭更可能在廚櫃預留了一個固定洗衣機位置。大家記得在選購洗衣機前，要量度好家中擺放洗衣機位置的尺寸以及去水位，前置式洗衣機（俗稱大眼雞）機身較重，較闊身，頂部可以加放乾衣機；上置式洗衣機則較纖巧。提提大家伊萊克斯的前置式洗衣機有纖薄機身型號選擇，適合較為狹窄的空間；部份型號亦可選擇更改為薄頂板，方便嵌入廚櫃。

▲ 伊萊克斯的纖薄型號配備蒸氣功能，且深度淺，適合放在較小的浴室。

同時，大家亦要留意洗衣機的保養期限，畢竟洗衣機是日常常用的家電，如果有較長的保養也可以使用得更安心。伊萊克斯全綫歐式洗衣機、洗衣乾衣機及乾衣機提供39個月全機保養，以及10年變頻摩打保養，更令人放心。其全新「蒸氣洗衣機系列」，具備多種機型，包括前置式洗衣機、上置式洗衣機及前置式洗衣乾衣機，洗衣量由6至11公斤不等，而且大部份機型更獲香港1級能源標籤，更慳水、慳電，總有一款適合你日常所需。

▲ 伊萊克斯蒸氣系統上置式洗衣機的機身闊度為40厘米，適合擺放在較窄的位置。

（資料由客戶提供）