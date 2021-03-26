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鄭中基演唱會正式開賣　車輛套票2小時售罄宣布加場開騷

娛樂 12:51 2021/03/26

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鄭中基演唱會2小時光速售罄車輛套票 。

「Drive in Ultra Wee are Ronald Cheng 鄭中基自駕演唱會2021」，門票在今日（3月26日）正式公開售票，不足2小時，車輛套票已光速售罄，主辦方隨這好消息宣布加開4月23日的場次！

鄭中基演唱會。

【明星豪宅】鄭中基由無賴轉為暖男爸爸　淺水灣獨立屋成簡約風格安樂窩

演唱會的主角鄭中基得知這個消息後表示：「今次係香港第一次做Drive In Show，係好新鮮嘅事，本身都有擔心觀眾嘅反應，依家加到場都好開心，要多謝大家支持。」

雖然名為drive in show，但並非一定有車”drive in”先可以入場。

鄭中基第一次做Drive In Show。

Ronald直言：「初頭聽到好多feedback話，如果冇車係咪冇得睇？其實唔係！個show坐嘅觀眾位係多過車位嘅觀眾，導演本身做開戶外show，佢已經有經驗去計算車位同觀眾席觀眾，會睇到個台同三大幅LED MON嘅距離同角度，照顧每一位入場嘅朋友！」

鄭中基與Joey Tang。



不經不覺，距離演唱會舉行時間不足一個月，大家都好期待演唱會內容，Ronald透露已密鑼緊鼓進行籌備中，他說：「初步Rundown都定實咗，不過每日練歌時，都總係會諗可以點樣細執有更好效果，早幾日約咗Joey Tang執歌同邀請嘉賓！今次個台好大，除咗練歌，都要跟教練去跑步練氣，操fit一下。」

【暖男爸爸】鄭中基曾因娛圈潛規則萌退意　受父親影響讓子女自由學習

「Drive in Ultra Wee are Ronald Cheng 鄭中基自駕演唱會2021」
舉辦日期：2021年4月23、24及25日
地點：中環海濱活動空間
票價：$1080、$880及車輛套$6000

鄭中基演唱會座位。

同場加映：林二汶訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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