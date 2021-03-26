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【新冠疫苗】餐飲集團推「接種疫苗有薪假」計劃　全職員工打針可獲最多2日有薪假

社會 12:39 2021/03/26

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金記餐飲集團主席徐汶緯指，已於3月初接種首劑疫苗，同時鼓勵員工青打針。（經濟日報資料圖片）

港府開展新冠疫苗接種計劃約一個月，累計有逾50萬人已打首針。有本港餐飲集團4月起將推出「接種疫苗有薪假」計劃，鼓勵旗下員工接種疫苗，並提供打針後的休息時間。

金記餐飲集團主席徐汶緯今日（26日）宣布，落實4月1日起，於旗下8大品牌推出「接種疫苗有薪假」計劃，逾800名全職員工在今年6月30日前接種疫苗，可於當日或翌日享有薪假期一天，累計接種兩劑可獲兩天有薪假，以作為福利鼓勵員工盡快接種，亦響應醫學專家呼籲，接種疫苗後應在家休息的勸告，體恤接種者有機會產生副作用而感到的不適。

徐汶緯指，疫情對於餐飲業影響尤其嚴重，入座人數和營業時間限制令經營十分嚴峻，期望透過鼓勵全體員工接種後，政府能酌情放寬從業員須每兩星期進行病毒檢測的措施；亦盼香港大部分人接種疫苗後，社會早日戰勝疫情，形成強大保護效能，經濟和民生盡快回復正軌。

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記者：陳曉瑩

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