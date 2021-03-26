【搗蛋妹妹】哥哥遭細妹用唇膏畫花面貓似家暴　媽媽哭笑不得︰似「母夜叉」

▲ 台灣一名男孩遭妹妹用唇膏畫成花面貓，網民誤以為是家暴事件。

家長睇少小朋友一眼隨時出事，台灣有媽媽就讓兒子暫時照顧妹妹，怎料之後發現兒子一邊面泛紅一大撻，被人誤以為孩子被掌摑家暴。原來「兇手」是妹妹，她用媽媽不脫色唇膏幫哥哥「化妝」，令媽媽哭笑不得。

媽媽照顧兩孩心很累

該名台灣媽媽近日在facebook群組「爆廢公社二館」發帖，分享媽媽的辛酸，引起大量網民熱議，她分享多張相片，兒子一邊面泛紅一大撻，表情無奈委屈帶有怨恨，而年紀較小的女兒亦一面無辜似的，兩兄妹出現「家居意外」。媽媽大呼︰

雖然一看到笑到不行，但是真的心累……

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妹妹為哥哥化妝

充滿繪畫天分、愛扮靚的妹妹為哥哥化妝，媽媽表示之前女兒曾畫自己，當天找兒子照顧一下妹妹，結果妹妹趁哥哥睡著，拿不脫色唇膏畫哥哥半張臉。媽媽哭笑不得，更分享了電影《花田囍事》由毛舜筠飾演的「母夜叉」照片，此角色正是一邊臉有大片紅色胎記，媽媽笑指兒子像「母夜叉」，最令媽媽崩潰是唇膏擦不掉。

是在幫哥哥扮演甚麼嗎？擦的很心累，睫毛整個都是紅色擦不掉，化妝品已經放很高了……有甚麼辦法可以對付這屎小孩嗎？

由於哥哥的臉紅了一大片，加上表情無奈很可憐，有網民以為發生虐兒事件，該名媽媽及後補上一張相片展示妹妹使用的「兇器」唇膏，讓大家釋除疑慮。她最後參考網民的建議，用美容油為兒子完全擦掉唇膏印，他明天會乖乖返學。

網民發笑同情哥哥

有關帖文發布大約1天，引起超過1萬名網民留有讚好或哈哈笑等感受，亦有家長網民分享家中孩子也出現類似的搗蛋事，將自己畫成花面貓。此外，不少網民明白媽媽的辛酸，但同時忍不住大笑。部分留言如下︰

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責任編輯︰王明芳