【媽咪罷工】難忍一屋懶鬼媽媽決定罷工不做家務　夫婦抗爭3日誰是最後贏家？

▲ 一屋懶鬼媽媽決定罷工不做家務，夫婦抗爭3日誰是最後贏家？

不少人會將做家務理所當然視為媽媽的工作，不過英國一名媽媽實在難以忍受全屋都是「懶鬼」，決定罷工完全不做家務，看看懶惰的家人尤其丈夫，能容忍凌亂的家多久，才出手做家務。

Miss Potkin在Twitter分享是次與丈夫抗爭的經歷。她表示自己很厭倦要包辦所有家務，總是準備三餐和清潔家居。於是，她決定罷工，期望丈夫會分擔一下家務。

▲ 沒有人清洗碗碟。

罷工方式很簡單，她自2日前已經完全不洗用過的碗碟，讓碗碟一直在洗碗槽旁邊「排隊」，看看什麼時候會用盡所有乾淨的碗碟、餐具。結果到第3日，已用完最後一個乾淨的大碗，而且沒有乾淨的匙羹。

沒有人指出那些堆積的碗碟有問題，不過我感覺到他們腦內已經在想這件事。我今日是不會將碗碟放進洗碗機的！

不久，她便發現丈夫似乎清理了家中的垃圾筒，令她非常興奮，以為計劃終於奏效！

▲ 丈夫去倒垃圾。

豈料，她很快就發現丈夫正在用BB匙羹及應急杯沖茶。

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家中的衣服自然也是堆積如山，髒亂的「衣服山」隨處可見。另外，她又發現平底鑊有條放置了2日的香腸，一直沒有人掉，又發現有人食完早餐殼物片，直接將盒子放在爐頭旁邊，非常容易造成火災。

她又搞笑地指，丈夫似乎發現刮走碗中變硬早餐殼物片的樂趣。

▲ 丈夫正與碗中變硬早餐殼物片「搏鬥」。

她還透露樓下廁所的最後一卷廁紙已經用盡，但貌似沒有人準備去補充新的。

樓下的廁所已經不能用了，如果有人忘記沒有廁紙，就讓神去幫他吧！

結果真的有人進廁所後忘記沒有廁紙，她直言：「太刺激了！」

苦苦忍受3日髒亂的家，似乎終於見到曙光！她目睹丈夫終於主動將碗碟放進洗碗機！正當她非常興奮之時，卻發現丈夫沒有啟動洗碗機，而且到了翌日下午都沒發現。

▲ 丈夫將髒碗碟放進洗碗機。

不過，到了第4日她終於真正見到家中的變化！她發現樓下的廁所已經有人補充了廁紙，其他廁所都補充了新廁紙。

晚飯後，丈夫終於發現洗碗機沒開的問題，於是她問：「為什麼你不早點開洗碗機？」丈夫只回答：「我沒有時間。」

更令她意外的是，當她正準備踩進廚房時，丈夫竟然阻止她：「別踩那裏！地下很髒！」然後開始清潔。

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最後，Miss Potkin宣佈勝出這場抗爭。她表示丈夫正在打掃，經過3日不洗、不收拾、不整理的生活，丈夫終於幫助做家務，讓屋企變得乾淨企理。

不要將所有事視為理所當然，尤其是對最愛你的人。我們保持屋企清潔企理是因為愛，準備三餐、佈置餐枱、洗衣服都是因為愛。愛是恆久忍耐，但愛同樣令人很X累，因為她一日要工作14小時！

▲ Miss Potkin展示勝利的笑容。

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責任編輯：羅嘉欣