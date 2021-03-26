【凍齡美魔女】朱茵11歲童年照曝光　性感女神從小時候已仙氣逼人【有片】

▲ 朱茵由細靚到大。

女神朱茵雖然已經49歲，而且更是一女之母，卻仍然保養得宜，是靚媽一名。近日TVB於網上分享了一段朱茵初入行的片段，由此公開了她17歲時的證件相，而朱茵當年的少女樣與現在相距不遠，完全是凍齡的典範。

無綫的Big Big Channel定期會以「大台寶藏」為題，分享舊有的影片。近日「大台寶藏」分享到90年代的性感女神朱茵，初出道時於TVB拍劇的片段。

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▲ 當年的朱茵仙氣逼人。（影片截圖）

片段開初的朱茵非常清純，當時還未滿20歲的她自我介紹講到，當年仍在就讀香港演藝學院，未畢業已在校園被TVB相中去面試，在兩班同學中挑選了她成為《閃電傳真機》的主持人。

▲ 11歲已是個美人胚子。（影片截圖）

凍齡美魔女代表

片段還公開了她的11歲童年照，朱茵笑指當時的志願是想當個醫生。

另外又分享朱茵在17歲時的證件相，照片中的她與現年已49歲的她相差不遠，堪稱凍齡美魔女的代表。

片段中朱茵並講到：「有人形容我的演藝生命有點似童話般完美，童話會有巫婆出現，希望我的童話不會有。」充分表現出少女對未來憧憬的純真。

▲ 朱茵17歲時的證件照。（影片截圖）

參演多套經典劇

當年朱茵從兒童節目調出之後，在TVB演過不少劇集，造型非常百變，代表作包括《都市的童話》、《原振俠》、《愛生事家庭》及《射鵰英雄傳》等。

該影片亦出現朱茵與對手林偉、黎明、陳國邦、魏俊傑的片段，並有1996年與郭富城到昆士蘭拍攝音樂特輯的畫面，除可欣賞到朱茵年輕時的容貌，亦能見到各藝人明星當年的風采。

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曾想舉行潛水婚禮

不論古裝、反串、女警、護士等造型，朱茵都嘗試過，而且性感、甜美、冷酷的個性，亦演繹得非常到位。

影片的結尾更有朱茵穿上婚紗接受訪問的片段，提到潛水結婚，對她來說是個不錯和有趣的選擇。

而朱茵於2012年與拍拖多年的黃貫中結婚後，同年誕下女兒黃鶯，此後開始淡出幕前，近年復出接拍內地綜藝節目為主。

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