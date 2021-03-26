【道德淪亡】日妻網上徵50男拍成人片　夫操刀拍攝年賺135萬被捕︰想過富裕生活

▲ 日本一對夫妻合作拍攝及販賣成人片而被捕。

日本一對30多歲的夫妻為賺錢摒棄道德，透過拍攝成人片賺大錢，由丈夫負責拍攝後製一腳踢，妻子卻當上女主角，並上網召募超過50位男性參與拍攝，至今製作了26條違法影片，一年勁賺逾1,900萬日圓（約港幣135萬）。兩夫妻上月雙雙被捕，作供時表示，犯案是為了過富裕生活。

綜合日本傳媒報道，來自日本埼玉縣的38歲男子加藤高教，去年3月開始便與39歲妻子加藤美惠達成共識，容許妻子與其他男性發生關係，但必須讓他在旁拍攝。

應徵條件︰35歲以下肌肉男

其後加藤美惠開始透過twitter公開召募「素人男優」，列出條件包括35歲以下、居住關東、星期六日休假、肌肉男、接受性病檢查及容許她的丈夫在旁拍攝。

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雖然沒有演出費，甚至要支付部分酒店房間費，但仍吸引大量男士應徵，至今已召募了逾50名男優參與。拍攝地點多在東京歌舞伎町的旅館，每月最少拍攝4次。

丈夫拍攝剪接一腳踢

丈夫加藤高教拍攝剪接一腳踢，並將影片放到網絡上販賣，至今製作了26條影片，每條影片由350日圓至2,000日圓（約25至142港元）不等，共賺取逾1,900萬日圓（約港幣135萬）。加藤美惠更不時在twitter讚揚丈夫拍攝技術了得。

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至去年10月，警方在twitter發現有人徵求男優拍片，經追查下，於上月拘捕加藤高教和加藤美惠兩夫妻，並從兩人家中搜獲多部電腦、4K高清攝錄機及燈光器材。

兩人被捕後承認罪行，加藤高教表示只為了過上富裕生活，並滿足性癖好。兩人原本只是普通打工仔，自拍成人片後致富，近一年都周身名牌，加藤美惠在被捕前更接受了隆胸手術。

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責任編輯︰王明芳