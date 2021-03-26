【食用安全】即用即棄筷子過度漂白可致過敏腹瀉　專家教分辨漂白筷子4招自保

▲ 即用即棄筷子顏色太白或過度漂白，可致過敏、腹瀉、呼吸困難。

經常買外賣的人士要留意，即用即棄筷子若太白，可能是過度漂白，攝取過量漂白劑可致過敏，甚至呼吸困難。台灣行政院環境保護署列出分辨即用即棄筷子的方法，以及如何減少攝入有害物質。

台灣曾有檢測發現，部份即用即棄筷子二氧化硫含量較多。當地行政院環境保護署、衞生局食品藥物管理科指出，在製作即用即棄筷子的過程中，為保持較好的賣相，通常會經過亞硫酸鹽處理，使用了二氧化硫及過氧化氫作為漂白劑，以防止筷子變黃、變黑、發霉。

人體攝取亞硫酸鹽後，多數會轉換成硫酸鹽，隨著尿液排出體外，一般人若食入過量的亞硫酸鹽，可能會造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀。而且，亞硫酸鹽會與人體的鈣結合，會有造成骨質流失之慮。另外，若不慎誤食過多的二氧化硫，會造成呼吸道方面的疾病，如呼吸困難、甚至有引發氣喘等風險。

4招減少即用即棄筷子問題

想減少即用即棄筷子帶來的影響，安心進食，行政院環境保護署教公眾4大貼士：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

筷子一圈圈的原因

台媒《三立新聞》早年曾報道，即用即棄筷子上面刻有兩圈即代表回收兩次，三圈代表回收三次，回收三次後就要銷毀。筷子回收次數愈多，外觀會出現瑕疵，顏色亦會因漂白過多而變得愈來愈白。該媒體更做實驗，在兩個玻璃杯注入水後，均放進一群蝦，其中一個杯再放置即用即棄筷子。一日後，蝦在放有即用即棄筷子內隻奄奄一息，另一個杯的蝦則存活下來。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

筷子廠會回收筷子？

香港餐飲聯業協會會長黃家和曾受訪表示，未聽聞香港有回收筷子，但他不清楚內地或台灣情況。他又指，目前香港未有法例監管入口的即用即棄筷子，亦未有對入口的即用即棄筷子進行抽查檢驗。

黃家和又指出，香港沒有即用即棄製造廠，香港食肆一般向香港筷子代理商購買即用即用即棄或木筷，而香港代理商大多向內地筷子廠購入筷子，惟筷子質素參差。他指出，一般即用即棄筷子製造廠會用120°C高溫殺菌工序清潔筷子，但他亦不排除有部分製造廠會在漂染過程中加入漂白劑。

因應「回收筷子」的傳聞，三立新聞當時採訪台灣筷子製造廠，廠商則指筷子上一圈圈刻紋是美觀裝飾用途。另有即用即棄筷子賣家稱：

洗的工（工錢）比你做新的還貴，現在哪有人在洗免洗筷？那麼便宜還在洗？那80雙27塊，還拿去洗？

即用即棄筷子是否多次重用仍未能證實，不過大家可考慮自攜一雙自家筷子，既環保又衛生！

同場加映：【活得健康啲】70%蔬菜殘留農藥長期食用可致中毒 專家教清洗蔬菜去除殘留農藥

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣